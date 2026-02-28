حساس معلومات لیک  کرنے کے الزام میں 4 سرکاری ملازمین کو قید کی سزائیں

ملزمان پر حساس معلومات غیر ملکی سفارت خانے کو فراہم کرنے کا الزام تھا

ویب ڈیسک February 28, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آ باد:

حساس معلومات لیک  کرنے کے الزام میں 4 سرکاری ملازمین کو قید کی سزائیں سنا دی گئیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اسپیشل عدالت آفیشل سیکرٹ ایکٹ نے حساس معلومات لیک کرنے کے کیس  میں 4 سرکاری ملازمین کو سزائیں  سنا دیں جب کہ 2 کو بری کردیا گیا۔

آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس پر فیصلہ سنایا، جس کے مطابق ملزم صفدر الرحمان کو 10 سال قید کی سزا اور ملزمان تفضیل الرحمان، محمد وقار، اور محمد طاہر کو 5،5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔

عدالت نے ملزمان مجتبی اور محمد اشفاق کو عدم شواہد کی بنیاد پر بری کردیا۔

واضح رہے کہ ایف آئی اے نے سرکاری ملازمین کیخلاف مقدمہ درج کر رکھا تھا، جس میں ملزمان پر حساس معلومات غیر ملکی سفارت خانے کو فراہم کرنے کا الزام تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

 Feb 28, 2026 12:57 PM |
ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

 Feb 28, 2026 12:20 PM |
حبا بخاری کی پی ٹی وی کے پرانے کلپ میں وائرل تصویر، اداکارہ نے عمر بتادی

حبا بخاری کی پی ٹی وی کے پرانے کلپ میں وائرل تصویر، اداکارہ نے عمر بتادی

Feb 28, 2026 10:09 AM |

متعلقہ

Express News

پشاور، تھانے پر دہشتگردوں کا حملہ، پولیس کی بروقت کارروائی

Express News

آپریشن غضب للحق، خیبرپختونخوا میں ہائی الرٹ، مساجد انتظامیہ کیساتھ رضاکار ٹیمیں بنانے کی ہدایت

Express News

آپریشن غضب للحق، پاک فضائیہ کی لغمان میں اسڑائیک، بٹالین ہیڈکوارٹر اور ننگرہار بریگیڈ مکمل تباہ

Express News

افغان طالبان کی جارحیت، باجوڑ میں سول آبادی پر گولے گرنے سے 2 افراد شہید، 8 زخمی

Express News

نیب کی کراچی میں سب سے بڑی ریکوری، 423.5 ارب مالیت کی زمین واگزار

Express News

روزگار کیلئے بیرون ملک جانے والوں کی شرح میں 19 فیصد اضافہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو