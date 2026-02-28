افغان طالبان کا سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب

بلااشتعال جارحیت کے جواب میں پاک فوج کا موثر دردعمل آنے پر افغان طالبان رجیم جھوٹے پروپیگنڈے کا سہارا لینے لگی۔
برطانوی نشریاتی ادارہ "بی بی سی" افغان طالبان کے اس جھوٹے دعوے کوعالمی سطح پر سامنے لے آیا جس کے مطابق کئی سوشل میڈیا پوسٹس پر پاکستان کے ایک تربیتی لڑاکا طیارے کے ملبے کو دکھا کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔
برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق حقیقت میں سوشل میڈیا پر دکھائی گئی جہاز کی تصاویر کا تعلق اس تنازع سے نہیں بلکہ یہ 2025 کی ہیں۔
ماہرین کے مطابق پاک فوج کی طرف سے بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانے کے بعد افغان طالبان سوشل میڈیا پر گمراہ کن پراپیگنڈے کے ذریعے ہزیمت چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔
حقیقت میں یہ تصویر 2025 کی ہے جس میں ایک تربیتی طیارے کا ملبہ نظر آ رہا ہے جس کا پاک افغان حالیہ کشیدگی سے کوئی تعلق نہیں۔