امریکی افواج نے ایران کیخلاف وسیع آپریشن کا آغاز کردیا ہے، ٹرمپ

خطے میں امریکی مفادات پر حملے کا ذمہ دار بھی ایران ہے، امریکی صدر

ویب ڈیسک February 28, 2026
facebook whatsup
پلان بی؛ ٹرمپ نے حملے میں ناکامی پر ایرانی حکومت گرانے کا منصوبہ بنالیا؛ رپورٹ

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی افواج نے ایران کیخلاف وسیع آپریشن کا آغاز کردیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہنگامی بیان جاری کیا جس میں کہا کہ امریکی افواج نے ایران کیخلاف وسیع آپریشن کا آغاز کردیا ہے۔

ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران دہائیوں سے امریکی مردہ باد کے نعرے لگاتا رہا اور خطے میں امریکی مفادات پر حملے کا ذمہ دار بھی ایران ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہم ایران کی بحریہ کو مکمل تباہ کرنے جارہے ہیں۔ اس آپریشن میں امریکی فوجیوں کی جانیں بھی جاسکتی ہیں۔ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے اور ایرانی میزائل پروگرام مٹا دیں گے۔

ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ پاسدارانِ انقلاب اگر ہتھیار ڈال دے تو مکمل استثنٰی ملے گا۔ اگر ایسا نہ کیا تو یقینی موت کا سامنا ہوگا۔ ایران برسوں سے امریکی اہداف پر حملے کرتا رہا۔ امریکی کسی انتہا پسند حکومت کو پروان نہیں چڑھنے دے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

Feb 28, 2026 01:47 PM |
فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

 Feb 28, 2026 12:57 PM |
ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

 Feb 28, 2026 12:20 PM |

متعلقہ

Express News

برطانیہ؛ اولڈ ٹریفوڈ اسٹیڈیم پہلی بار اذان کی آواز سے گونج اُٹھا؛ افطار کا اہتمام

Express News

ضرورت پڑنے پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کا کردار بھی ادا کرسکتے ہیں؛ چین

Express News

مسائل کے حل کیلیے پاکستان کیساتھ مذاکرات کے خواہاں ہیں؛ ترجمان طالبان

Express News

کرپشن الزامات؛ چین میں 9 اعلیٰ فوجی افسران اور 10 حکومتی شخصیات برطرف

Express News

ایپسٹین کا لڑکیوں کی اسمگلنگ کیلیے برطانوی فضائیہ کے ایئربیس کا استعمال؟ تحقیقات شروع

Express News

امریکا کی اپنے سفارتی عملے کو پہلی دستیاب پرواز سے فوری اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو