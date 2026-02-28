امریکی اسرائیل حملوں کے جواب میں ایران نے بھی میزائل داغ دیے

ایران پر امریکا اور اسرائیل کے مشترکہ فضائی حملوں کے بعد ایران نے بھی اسرائیل کیخلاف فاتح خیبر کے نام سے میزائل آپریشن کا آغاز کردیا ہے۔
عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 30 میزائلوں سے حملہ کردیا ہے۔ یہ میزائل اسرائیل کے شمالی علاقوں کی جانب داغے گئے۔
ایرانی حملے کے بعد اسرائیل نے شہریوں کو شیلٹرز میں جانے کی ہدایت کردی ہے اور کہا ہے کہ خطرے سے نمٹنے کیلئے دفاعی نظام کو آپریٹ کررہے ہیں۔
علاوہ ازیں بحرین میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ان مقامات میں امریکی بحری بیڑے کی سائٹ میں شامل ہے جہاں سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا گیا۔
دوسری جانب قطر نے فضا میں ایرانی میزائلوں کو نشانہ بناتے ہوئے تباہ کردیا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی کشیدگی کے بعد اپنی فضائی حدود بند کردی ہیں۔