وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے لائیو اسٹاک منیجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا افتتاح کردیا

جدید ڈیجیٹل نظام کسانوں کو با اختیار بنانے میں مددگار ثابت ہوگا، سہیل آفریدی

ویب ڈیسک February 28, 2026
پشاور:

وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے لائیو اسٹاک منیجمنٹ انفارمیشن سسٹم کا افتتاح کردیا۔

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے افتتاح کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ لائیو اسٹاک دیہی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اسے جدید ڈیجیٹل نظام سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے، جدید ڈیجیٹل نظام کسانوں کو براہ راست فائدہ پہنچانے اور انہیں بااختیار بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔

 سہیل آفریدی نے کہا کہ ایل ایم آئی ایس سے لائیو اسٹاک سروس ڈیلیوری میں شفافیت، جوابدہی اور بہتر گورننس یقینی ہوگی، ایل ایم آئی ایس لائیو اسٹاک سیکٹر میں اصلاحات کے نئے دور کا آغاز ہے۔

وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایل ایم آئی ایس کے تحت ٹول فری لائیو سٹاک ہیلپ لائن قائم ہوگی، کسان براہ راست ماہرین سے رہنمائی حاصل کر سکیں گے، مویشیوں کی ویکسینیشن، علاج اور افزائش نسل کی سروسز کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہوگی۔

بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایل ایم آئی ایس سے لائیو اسٹاک سروس ڈیلیوری مرکزی ڈیجیٹل نظام سے منسلک ہو گی، کسان، ویٹرنری اسپتال، موبائل کلینکس اور فیلڈ اسٹاف ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر یکجا ہوں گے، پہلی بار جیو ٹیگڈ فارمر اور لائیو سٹاک کا ڈیٹا بیس تیار ہوگا۔

بریفنگ کے مطابق نسل، عمر اور جنس پر مبنی ریکارڈ اور ادویات و ویکسین کی خریداری کی نگرانی ڈیجیٹل ہوگی، جانوروں کی شناخت QR  کوڈ کے ذریعے ہوگی، بیماریوں کی نشاندہی کے لیے ریئل ٹائم نگرانی کا نظام فعال ہوگا۔
