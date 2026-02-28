بیسٹ وے آٹوموٹیو کو الحاج آٹوموٹیو کے مجوزہ حصول کی منظوری

فیز ون جائزہ مکمل ہونے کے بعد کمپیٹیشن ایکٹ 2010 کے تحت مرجر کی اجازت دی گئی

ویب ڈیسک February 28, 2026
facebook whatsup
گزشتہ ڈیڑھ سال میں استعمال شدہ کاروں کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ فوٹو: انٹرنیٹ

بیسٹ وے آٹوموٹیو نے آٹوموبائل شعبے میں باضابطہ طور پر قدم رکھ دیا ہے۔ کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان نے بیسٹ وے آٹوموٹیو کو الحاج آٹوموٹیو کے مجوزہ حصول کی منظوری دے دی ہے۔

کمیشن کے مطابق فیز ون جائزہ مکمل ہونے کے بعد کمپیٹیشن ایکٹ 2010 کے تحت مرجر کی اجازت دی گئی، جس میں کوئی مسابقتی خدشات سامنے نہیں آئے۔

سی سی پی کا کہنا ہے کہ مجوزہ ٹرانزیکشن سے مارکیٹ میں ارتکاز میں اضافہ نہیں ہوگا اور نہ ہی مسابقت میں کمی یا کسی فریق کی غالب حیثیت قائم ہوگی۔

کمیشن کے مطابق آٹو سیکٹر میں یہ نئی سرمایہ کاری مسابقت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ مقامی اسمبلنگ میں بھی اضافہ کرے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

Feb 28, 2026 01:47 PM |
فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

 Feb 28, 2026 12:57 PM |
ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

 Feb 28, 2026 12:20 PM |

متعلقہ

Express News

پشاور، تھانے پر دہشتگردوں کا حملہ، پولیس کی بروقت کارروائی

Express News

آپریشن غضب للحق، خیبرپختونخوا میں ہائی الرٹ، مساجد انتظامیہ کیساتھ رضاکار ٹیمیں بنانے کی ہدایت

Express News

آپریشن غضب للحق، پاک فضائیہ کی لغمان میں اسڑائیک، بٹالین ہیڈکوارٹر اور ننگرہار بریگیڈ مکمل تباہ

Express News

افغان طالبان کی جارحیت، باجوڑ میں سول آبادی پر گولے گرنے سے 2 افراد شہید، 8 زخمی

Express News

نیب کی کراچی میں سب سے بڑی ریکوری، 423.5 ارب مالیت کی زمین واگزار

Express News

روزگار کیلئے بیرون ملک جانے والوں کی شرح میں 19 فیصد اضافہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو