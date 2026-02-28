ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: پاکستانی اوپنر میگا ایونٹ میں دو سنچریاں بنانے والے پہلے کھلاڑی

پاکستانی کھلاڑی نے سری لنکا کے خلاف میچ میں 59 گیندوں پر سنچری مکمل کی جس میں 9 چوکے اور 5 چھکے شامل تھے

ویب ڈیسک February 28, 2026
پاکستان کے اوپنر بیٹر صاحبزادہ فرحان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں 2 سنچریاں بنانے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے۔

سپر ایٹ مرحلے میں پاکستانی کھلاڑی صاحبزادہ فرحان نے سری لنکا کے خلاف میچ میں 59 گیندوں پر سنچری مکمل کی جس میں 9 چوکے اور 5 چھکے شامل تھے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اس سے قبل نمیبیا کے خلاف میچ میں بھی صاحبزادہ فرحان نے سینچری اسکور کی۔

سری لنکا کے خلاف میچ میں صاحبزادہ فرحان نے بھارتی اسٹار بلے باز ویرات کوہلی کا 319 رنز کا ریکارڈ توڑ دیا۔ جو انہوں نے 2014 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں قائم کیا تھا۔

صاحبزادہ فرحان نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں 319 رنز کا ہندسہ عبور کر لیا۔ اس فہرست میں سری لنکا کے تلکا رتنے دلشان 317 رنز بنا کر تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔
