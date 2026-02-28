پاکستان نے مشرقِ وسطیٰ کی صورت حال کے پیش نظر شہریوں کو ایران سفر سے روک دیا۔
وزارت خارجہ کی جانب سے ایرانی صورت حال پر اہم سفری ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی شہری غیر ضروری طور پر ایران کا سفر نہ کریں۔
وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران میں مقیم پاکستانی محتاط اور چوکس رہیں جبکہ غیر ضروری نقل و حرکت محدود رکھیں۔
اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی شہری قریبی سفارتی مشن سے رابطے میں رہیں۔ اسی طرح وزارت خارجہ نے تہران، زاہدان اور مشہد میں ہنگامی نمبرز جاری کردیے ہیں۔
وزارت خارجہ نے شہریوں کو سلامتی کے پیشِ نظر ایران کا غیر ضروری سفر مؤخر کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سخت احتیاط کی ہدایت بھی دے دی۔
پاکستان ایمبسی کی جانب سے شہریوں کی رہنمائی کیلیے جاری ایمرجنسی نمبرز
تہران
98-21-66-9413-88/89/90/91+
98-21-66-9448-88/90+
موبائل: 9899906824496+
زاہدان میں مقیم شہریوں کیلیے نمبرز
98543389223354+ / 989046145412+
مشہد میں مقیم پاکستانیوں کیلیے نمبر
989107625302+ / 989371807175+ / +989027093994