فخر زمان ٹی 20 انٹرنیشنل میں 99 چھکے لگانے والے پہلے پاکستانی بیٹر بن گئے

قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے 95 میچوں میں 73 چھکے لگائے ہیں

ویب ڈیسک February 28, 2026
پاکستان کے اوپنر بیٹر فخر زمان ٹی 20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ چھکے مارنے والے پاکستانی بیٹر بن گئے۔

فخر زمان نے اننگز کے تیسرے اوور میں سری لنکا کے مہیش تھیکشانا کو چھکا لگا کر یہ کارنامہ انجام دیا۔فخر زمان  یہ 96واں چھکا لگا کر رضوان کا 95 چھکوں کا ریکارڈ توڑ دیا اور یوں وہ 99 چھکے لگانے والے پہلے پاکستانی بیٹر بن گئے۔

فخر زمان نے 120 میچز میں 99 چھکے لگائے ہیں، محمد رضوان 106 میچز میں 95 چھکے لگا کر دوسرے نمبر پر موجود ہیں۔بابر اعظم 145 میچز میں 80 چھکے لگا کر تیسرے نمبر پر موجود ہیں، محمد حفیظ نے 119 میچز میں 76 چھکے لگائے ہیں۔

قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے 95 میچوں میں 73 چھکے لگائے ہیں۔

 
