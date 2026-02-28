پاکستان کرکٹ ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 سے باہر ہوگئی

پاکستان کو سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے سری لنکا کو 147 یا اس سے بھی کم رنز پر آوٹ کرنا تھا

ویب ڈیسک February 28, 2026
آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں پاکستان کرکٹ ٹیم سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہوگئی۔

سپر ایٹ مرحلے میں  سری لنکا کے خلاف اہم میچ میں پاکستان سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہوگیا، پاکستان کو سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے سری لنکا کو 147 یا اس سے بھی کم رنز پر آوٹ کرنا تھا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاہم پاکستانی بولرز سری لنکا کو 147 رنز پر نہ روک سکے اور یوں گرین شرٹس ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 سے باہر ہوگئے۔

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: پاکستان نے سری لنکا کو دلچسپ مقابلے کے بعد شکست دیدی

پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا کو 213 رنز کا ہدف دیا، ہدف کے تعاقب میں سری لنکا کی ٹیم 207 رنز بنا سکی۔پاکستان نے  سری لنکا کو 5 رنز سے شکست تو دے دی لیکن پاکستان سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہوگیا۔

پاکستان کے سیمی فائنل سے باہر ہونے کی وجہ سے نیوزی لینڈ 3 پوائنٹس اور بہتر رن ریٹ کی وجہ سے سیمی فائنل میں پہنچ گیا جبکہ انگلینڈ پہلے ہی فائنل 4 میں جگہ بناچکا ہے۔
