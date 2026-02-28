آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 میں پاکستان کرکٹ ٹیم سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہوگئی۔
سپر ایٹ مرحلے میں سری لنکا کے خلاف اہم میچ میں پاکستان سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہوگیا، پاکستان کو سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لیے سری لنکا کو 147 یا اس سے بھی کم رنز پر آوٹ کرنا تھا۔
تاہم پاکستانی بولرز سری لنکا کو 147 رنز پر نہ روک سکے اور یوں گرین شرٹس ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 سے باہر ہوگئے۔
پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا کو 213 رنز کا ہدف دیا، ہدف کے تعاقب میں سری لنکا کی ٹیم 207 رنز بنا سکی۔پاکستان نے سری لنکا کو 5 رنز سے شکست تو دے دی لیکن پاکستان سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہوگیا۔
پاکستان کے سیمی فائنل سے باہر ہونے کی وجہ سے نیوزی لینڈ 3 پوائنٹس اور بہتر رن ریٹ کی وجہ سے سیمی فائنل میں پہنچ گیا جبکہ انگلینڈ پہلے ہی فائنل 4 میں جگہ بناچکا ہے۔