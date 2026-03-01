سبزیوں پر مشتمل غذا کینسر کے خطرات کم کرسکتی ہے: تحقیق

محققین کو یہ نتائج تین برِ اعظموں کے 18 لاکھ افراد کی غذا اور بیماریوں سے متعلق ڈیٹا کا جائزہ لینے کے بعد حاصل ہوئے

ویب ڈیسک March 01, 2026
تازہ ترین تحقیق میں بتایا گیا کہ سبزیوں پر مشتمل غذا کینسر کے خطرات میں کمی واقع کر سکتی ہے۔

تحقیق کے نتائج میں سبزیوں کے ذریعے لبلبے، چھاتی، پروسٹیٹ، گردے یا خون کے کینسر کے خطرات کم پائے گئے۔ تاہم، ویگنز (وہ لوگ جو گوشت کے ساتھ ڈیری مصنوعات سے بھی اجتناب کرتے ہیں) کی غذائیں گوشت خوروں کے برابر کینسر کے خطرات رکھتی ہیں۔

آکسفورڈ یونیورسٹی کے محققین کو یہ نتائج تین برِ اعظموں کے 18 لاکھ افراد کی غذا اور بیماریوں سے متعلق ڈیٹا کا جائزہ لینے کے بعد حاصل ہوئے۔

محققین کا کہنا تھا کہ گوشت کے بغیر غذاؤں میں پھل، سبزیوں اور فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو صحت کے لیے اہم ہیں۔ لیکن ویگنز ڈیری غذاؤں میں موجود حفاظتی اجزاء سے محروم رہ جاتے ہیں۔

تحقیق میں معلوم ہوا کہ سبزی خور افراد میں کینسر کا خطرہ (کینسر کی قسم کے لحاظ سے) 12 سے 31 فی صد تک کم ہو جاتا ہے۔
