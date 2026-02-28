اسرائیل کا سپریم لیڈر خامنہ ای سمیت متعدد اہم رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ تہران نے مسترد کر دیا

خامنہ ای کے رہائشی کمپاؤنڈ پر درجنوں بم گرائے گئے، اسرائیلی میڈیا

ویب ڈیسک February 28, 2026
facebook whatsup

اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے تازہ ویڈیو پیغام میں دعویٰ کیا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای سمیت متعدد اہم رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا ہے، مگر ایران کی جانب سے اس دعویٰ کی سختی سے تردید کی گئی ہے۔

اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ایران کے اعلیٰ عسکری اور جوہری مراکز کو نشانہ بنایا گیا ہے، پاسدارانِ انقلاب کے کئی اہم کمانڈرز مارے گئے، جبکہ خامنہ ای کے کمپاؤنڈ کو بھی تباہ کر دیا گیا۔

انہوں نے خبردار کیا کہ آنے والے دنوں میں دہشت گرد حکومت کے مزید ہزاروں اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔

اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق خامنہ ای کے رہائشی کمپاؤنڈ پر درجنوں بم گرائے گئے اور ایران بھر میں 500 سے زائد اہداف کو تقریباً 200 اسرائیلی طیاروں نے نشانہ بنایا۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران کے جوبی حملے میں اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی بارش؛ متعدد شہری زخمی

Express News

وعدۂ صادق 4؛ امریکا کے 14 اڈّوں پر حملوں میں دشمن کے سیکڑوں فوجی مارے گئے؛ ایران

دوسری جانب تہران نے ان دعوؤں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق آیت اللہ خامنہ ای مکمل طور پر محفوظ ہیں اور ایک محفوظ مقام پر موجود ہیں۔

ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ صدارتی محل کے قریب متعدد میزائل گرنے کے باوجود صدر مسعود پزشکیان اور سپریم لیڈر دونوں محفوظ رہے۔

خبر ایجنسی کی رپورٹس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ایرانی وزیر دفاع امیر ناصرزادہ اور پاسدارانِ انقلاب کے سربراہ محمد پاکپور حملوں میں ہلاک ہو گئے، تاہم ایرانی حکام کی جانب سے اس حوالے سے باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔

یاد رہے کہ گزشتہ روز امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر بحری اور فضائی کارروائیاں کی گئیں، جن میں درجنوں مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق سینکڑوں شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

Feb 28, 2026 01:47 PM |
فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

 Feb 28, 2026 12:57 PM |
ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

 Feb 28, 2026 12:20 PM |

متعلقہ

Express News

پیٹرول کی سپلائی بند اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ؛ ایران نے آبنائے ہرمز بند کردی

Express News

وعدۂ صادق 4؛ امریکا کے 14 اڈّوں پر حملوں میں دشمن کے سیکڑوں فوجی مارے گئے؛ ایران

Express News

اسرائیل کا ایران کے سپریم لیڈر سمیت 3 اہم ترین کمانڈرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ

Express News

الحمداللہ، رہبر اعلٰی سمیت اہم کمانڈرز اور شخصیات محفوظ ہیں؛ ایرانی وزیر خارجہ

Express News

ایران کے میزائل کو ریاض کی فضاؤں میں بھی تباہ کردیا؛ سعودی عرب

Express News

ایران پر امریکا اور اسرائیل کے حملوں پر روس کا شدید ردعمل آگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو