امریکی صدر نے بھی آیت اللہ خامنہ ای کے شہید ہونے کا دعوی کر دیا

ہماری انٹیلی جنس اور جدید ٹیکنالوجی نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا، ٹرمپ

ویب ڈیسک February 28, 2026
فوٹو: اسکرین گریب
واشنگٹن:

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای ایک حالیہ مشترکہ کارروائی میں شہید ہو گئے ہیں۔

اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ اس حملے میں پاسدارانِ انقلاب کے کئی اعلیٰ کمانڈرز بھی شہید ہوئے ہیں، ان کے مطابق ایرانی قیادت جدید امریکی ٹریکنگ سسٹمز سے بچنے میں ناکام رہی۔

انہوں نے دعوی کیا ہے کہ ہماری انٹیلی جنس اور جدید ٹیکنالوجی نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔

امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی ایران کے عوام کے لیے اپنا ملک واپس لینے کا سب سے بڑا موقع ہے۔

Express News

اسرائیل کا سپریم لیڈر خامنہ ای سمیت متعدد اہم رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ تہران نے مسترد کر دیا

انہوں نے مزید خبردار کیا کہ ایران پر بمباری آئندہ ہفتے بھر یا مطلوبہ اہداف کے مکمل حصول تک جاری رہے گی۔

دوسری جانب ایرانی حکام کی جانب سے اس دعوے کی سختی سے تردید کی گئی ہے، البتہ ایرانی سفارت خانے نے اسرائیل اور امریکی حملے میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے داماد اور بہو کے شہید ہونے کی تصدیق کی ہے۔

ایرانی سفارت خانے کے مطابق زہرا حداد عادل غلامعلی حداد عادل کی بیٹی سید مجتبیٰ خامنہ ای کی اہلیہ تھیں، جو ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای کے صاحبزادے ہیں۔
