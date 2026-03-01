بیروت میں امریکی سفارت خانے کے باہر فائرنگ کی آوازیں، بغداد میں شدید مظاہرے

مظاہرین نے نعرے بازی کی اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں کی اطلاعات بھی ملیں

March 01, 2026
بیروت / بغداد: لبنانی دارالحکومت بیروت میں امریکی سفارت خانے کے اطراف غیر معمولی سرگرمیوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔

روسی میڈیا کے مطابق سفارت خانے کی جانب تیزی سے بڑھتے ٹرک دیکھے گئے جبکہ کچھ دیر بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ تاہم واقعے کی سرکاری سطح پر تصدیق یا تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں۔

ادھر عراق کے دارالحکومت بغدار میں بھی امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرے شروع ہوگئے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای کے قتل کے بعد عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور گرین زون کی جانب بڑھنے کی کوشش کی۔

عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے نعرے بازی کی اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں کی اطلاعات بھی ملیں۔

بعض ویڈیوز میں مظاہرین کو گرین زون کے داخلی راستوں کے قریب گاڑیاں روکنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا گیا۔

گرین زون بغداد کا انتہائی سکیورٹی والا علاقہ ہے جہاں عراقی حکومت، پارلیمنٹ اور غیر ملکی سفارت خانے واقع ہیں۔

خطے میں حالیہ پیش رفت کے بعد مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
