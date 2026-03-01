کراچی میں مظاہرین کی امریکی قونصل خانے میں داخلے کی کوشش، فائرنگ سے 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

مظاہرین نے پولیس چوکی اور ایک موٹر سائیکل کو آگ لگادی

ویب ڈیسک March 01, 2026
کراچی:

ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد کراچی میں شیعہ تنظیموں نے امریکی قونصل خانے جانے کی کوشش کی ہے، اس دوران فائرنگ اور ہنگامہ آرائی میں 6 مظاہرین جاں بحق اور متعدد زخمی ہوگئے۔

ایدھی فاوندیشن کے مطابق مائی کلاچی روڈ پر امریکی قونصلیٹ کے قریب فائرنگ اور ہنگامہ کے دوران 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے جنہیں ایدھی ایمبولینسز کے ذریعے سول اسپتال ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا ہے۔

ایم ٹی خان روڈ پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں، پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے کیلئے آنسو گیس کی شیلنگ کر رہی ہے جبکہ مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ کیا جارہا ہے۔

مشتعل مظاہرین کی جانب سے سلطان آباد میں ٹریفک پولیس کی چوکی اور ایک موٹر سائیکل کو نذرآتش کردیا گیا۔ ہنگامہ آرائی کے دوران متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔

نمائش چورنگی پر بھی مظاہرین کی جانب سے احتجاج کیا جارہا ہے، ٹریفک پولیس کے مطابق نمائش چورنگی جانے والے راستے ٹریفک کیلئے بند کردیے گئے ہیں، ٹریفک کو متبادل راستہ فراہم کیا جارہا ہے۔

دوسری جانب لاہور میں مظاہرین نے امریکی قونصلیٹ شملہ پہاڑی کے باہر دھرنا دے دیا۔ احتجاج میں نوجوانوں، خواتین و بچوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ خواتین نے شہید سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی تصاویر اٹھا رکھی ہیں۔
