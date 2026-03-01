ایران نے وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ اور آرمی چیف عبدالرحیم موسوی کی موت کی تصدیق کردی

تہران: ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے تصدیق کی ہے کہ ہفتے کے روز ایران پر امریکا اور اسرائیل کے حملوں میں ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ اور فوج کے چیف آف اسٹاف عبدالرحمیم موسوی مارے گئے۔
ایرانی حکام کے مطابق ان حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای، ان کے سیکیورٹی مشیر علی شامخانی اور پاسدارانِ انقلاب (IRGC) کے سربراہ محمد پاکپور بھی نشانہ بن گئے۔
سرکاری ایجنسی کا کہنا ہے کہ مسلح افواج کے مزید اعلیٰ کمانڈرز بھی ان حملوں میں مارے گئے ہیں اور ان کے نام بعد میں جاری کیے جائیں گے۔
ان اموات کے بعد ایران میں سوگ اور کشیدگی کی فضا پائی جا رہی ہے جبکہ خطے کی صورتحال مزید غیر یقینی ہو گئی ہے۔