ایران پر حملے میں ایک ہی دن میں 1200 سے زائد بم گرائے، اسرائیل کا بڑا دعویٰ

ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے الزام عائد کیا کہ اسکول پر حملے میں درجنوں معصوم بچے مارے گئے

ویب ڈیسک March 01, 2026
تل ابیب/تہران: اسرائیلی فضائیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکا کے ساتھ مشترکہ کارروائی کے دوران ایک ہی دن میں ایران پر 1,200 سے زائد بم گرائے۔

اسرائیلی فضائیہ کے مطابق مختلف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، تاہم ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ جنوبی ایران کے صوبہ ہرمزگان کے شہر مناب میں ایک گرلز پرائمری اسکول بھی حملے کی زد میں آیا۔

رپورٹس کے مطابق اس واقعے میں کم از کم 148 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے۔

Express News

ایران نے وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ اور آرمی چیف عبدالرحیم موسوی کی موت کی تصدیق کردی

Express News

ایران نے جوابی حملہ کیا تو ایسی طاقت سے جواب دینگے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ٹرمپ

Express News

مرکزی رہنماؤں کی شہادت کے بعد ایران میں عبوری قیادت کیلئے تین رکنی کونسل قائم

ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے الزام عائد کیا کہ اسکول پر حملے میں درجنوں معصوم بچے مارے گئے اور خبردار کیا کہ یہ کارروائی بغیر جواب کے نہیں رہے گی۔

خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی برادری میں تشویش پائی جا رہی ہے اور صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
