ایران پر حملے میں ایک ہی دن میں 1200 سے زائد بم گرائے، اسرائیل کا بڑا دعویٰ

تل ابیب/تہران: اسرائیلی فضائیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکا کے ساتھ مشترکہ کارروائی کے دوران ایک ہی دن میں ایران پر 1,200 سے زائد بم گرائے۔
اسرائیلی فضائیہ کے مطابق مختلف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، تاہم ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ جنوبی ایران کے صوبہ ہرمزگان کے شہر مناب میں ایک گرلز پرائمری اسکول بھی حملے کی زد میں آیا۔
رپورٹس کے مطابق اس واقعے میں کم از کم 148 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے۔
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے الزام عائد کیا کہ اسکول پر حملے میں درجنوں معصوم بچے مارے گئے اور خبردار کیا کہ یہ کارروائی بغیر جواب کے نہیں رہے گی۔
خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی برادری میں تشویش پائی جا رہی ہے اور صورتحال مزید سنگین ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔