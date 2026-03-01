وزیراعظم نےخطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس طلب کرلیا

خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر وزیراعظم کا دورہ روس خطے کی صورتحال کے حوالے سے ری شیڈول ہونے کا امکان ہے

ویب ڈیسک March 01, 2026
facebook whatsup

وزیراعظم شہبازشریف نےخطے کی موجودہ سکیورٹی صورتحال پر اجلاس طلب کرلیا۔

ذرائع کے مطابق  اجلاس میں اعلی عسکری قیادت اورانٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شریک ہونگے، اجلاس میں افغانستان،ایران سمیت خطےکےدیگر ممالک کی سکیورٹی صورتحال پرغور کیاجائیگا۔

خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر وزیراعظم کا دورہ روس خطے کی صورتحال کے حوالے سے ری شیڈول ہونے کا امکان ہے جب کہ دونوں ممالک سفارتی سطح پر اس پر غور کریں گے۔

خطے کی صورتحال اور فضائی اپریشن متاثر ہونے کے باعت دورہ کے ری شیڈول ہونے کا امکان ہے۔

قبل ازیں وزیراعظم  شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی،  وزیر داخلہ نے وزیراعظم کو  روم اور اٹلی میں ہونے والے چار ملکی وزراء داخلہ اجلاس میں اپنی شرکت کے  بارے میں بریفنگ دی جس میں پاکستان کے علاوہ اٹلی، اسپین اور یونان کے وزراء داخلہ شریک ہوئے۔

وزیر داخلہ نے وزیراعظم کو پولینڈ میں  ہونے والے چھ فریقی وزراء داخلہ اجلاس میں اپنی شرکت  بارے بھی بریف کیا جس   میں پاکستان اور پولینڈ  کے علاوہ لیٹویا، فن لینڈ، ایسٹونیا اور لیتھوانیا کے وزراء داخلہ شریک تھے۔

وزیراعظم داخلہ نے بریفنگ میں کہا کہ دونوں کانفرنسز میں شریک ممالک نے پاکستانیوں کے لئے قانونی ورک پرمٹ کے جلد از جلد اجراء پر اتفاق کیا، رکن ممالک نے یورپی ممالک کی جانب غیر قانونی طور پر سفر کرنے والوں کی تعداد میں صرف ایک سال میں 47 فیصد کمی لانے اور انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لئے اقدامات پر پاکستان کی کارکردگی کو سراہا۔

وزیر داخلہ نے بریفنگ میں کہا کہ پولینڈ اور اٹلی پاکستانی سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے جلد ویزا کی شرط ختم کردیں گے، پاکستان کی امیگریشن اور بارڈر سیکیورٹی کی صلاحیت اور استعداد کار میں بہتری کے لئے یورپی یونین میں جلد از جلد پلان پیش کیا جائے گا۔

وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کی کاشوں کو سراہا، ملاقات میں ملکی داخلی اور مجموعی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

Feb 28, 2026 01:47 PM |
فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

 Feb 28, 2026 12:57 PM |
ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

 Feb 28, 2026 12:20 PM |

متعلقہ

Express News

حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑا اضافہ کردیا

Express News

سانحہ گل پلازہ تحقیقات، سول ڈیفنس کے افسر کے بیان پر جوڈیشل کمیشن نے چیف فائر افسر کو طلب کرلیا

Express News

سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس، تمام ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، وزیراعظم

Express News

پاک-افغان سرحد کشیدگی، کراچی میں ہائی الرٹ، پبلک سیفٹی ایڈوائزری جاری

Express News

پاکستان نے شہریوں کو ایران کے سفر سے روک دیا، ایمرجنسی نمبرز بھی جاری

Express News

پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بلاجواز حملوں کی مذمت کرتا ہے، دفترخارجہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو