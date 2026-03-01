تل ابیب میں ایرانی حملہ، 40 عمارتیں تباہ، 200 سے زائد افراد بے گھر

بلدیہ حکام کا کہنا ہے متاثرہ عمارتوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور شہریوں کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں

ویب ڈیسک March 01, 2026
facebook whatsup

تل ابیب: ایرانی حملوں کے نتیجے میں اسرائیلی شہر تل ابیب میں کم از کم 40 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ اطلاع اسرائیلی اخبار ہرٹز نے شہر کی بلدیہ کے حوالے سے دی ہے۔

رپورٹ کے مطابق ہفتے کے روز ہونے والے حملوں کے بعد 200 سے زائد رہائشیوں کو ان کے گھروں سے نکال کر حفاظتی اقدامات کے تحت تل ابیب کے تین مختلف ہوٹلوں میں منتقل کیا گیا ہے۔

بلدیہ حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ عمارتوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور شہریوں کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب خطے میں کشیدگی کے باعث سیکیورٹی الرٹ برقرار ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

Feb 28, 2026 01:47 PM |
فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

 Feb 28, 2026 12:57 PM |
ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

 Feb 28, 2026 12:20 PM |

متعلقہ

Express News

پیٹرول کی سپلائی بند اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ؛ ایران نے آبنائے ہرمز بند کردی

Express News

وعدۂ صادق 4؛ امریکا کے 14 اڈّوں پر حملوں میں دشمن کے سیکڑوں فوجی مارے گئے؛ ایران

Express News

اسرائیل کا ایران کے سپریم لیڈر سمیت 3 اہم ترین کمانڈرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ

Express News

الحمداللہ، رہبر اعلٰی سمیت اہم کمانڈرز اور شخصیات محفوظ ہیں؛ ایرانی وزیر خارجہ

Express News

ایران کے میزائل کو ریاض کی فضاؤں میں بھی تباہ کردیا؛ سعودی عرب

Express News

ایران پر امریکا اور اسرائیل کے حملوں پر روس کا شدید ردعمل آگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو