خامنہ ای کے قتل کا بدلہ لینا ہمارا فرض ہے، ایرانی صدر کا اعلان

ان کا کہنا تھا کہ ایران اس مقصد کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائے گا

ویب ڈیسک March 01, 2026
facebook whatsup

تہران: ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر علی خامنہ ای اور دیگر اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کے قتل کا بدلہ لینا ایران کا ’فرض اور جائز حق‘ ہے۔

اپنے تعزیتی بیان میں مسعود پزشکیان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس تاریخی جرم کے ذمہ داروں اور اس کا حکم دینے والوں سے انصاف اور انتقام لینے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران پر حملے میں ایک ہی دن میں 1200 سے زائد بم گرائے، اسرائیل کا بڑا دعویٰ

Express News

ایران میں گرلز اسکول پر امریکی و اسرائیلی فضائی حملہ، شہادتوں کی تعداد 148 تک پہنچ گئی

Express News

آیت اللّٰہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد ایران کے 27 امریکی اڈوں پر شدید حملے

ان کا کہنا تھا کہ ایران اس مقصد کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائے گا۔

صدر نے مرحوم رہنماؤں کے اہل خانہ اور قوم سے تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ ان کے بیان کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

Feb 28, 2026 01:47 PM |
فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

 Feb 28, 2026 12:57 PM |
ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

 Feb 28, 2026 12:20 PM |

متعلقہ

Express News

پیٹرول کی سپلائی بند اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ؛ ایران نے آبنائے ہرمز بند کردی

Express News

وعدۂ صادق 4؛ امریکا کے 14 اڈّوں پر حملوں میں دشمن کے سیکڑوں فوجی مارے گئے؛ ایران

Express News

اسرائیل کا ایران کے سپریم لیڈر سمیت 3 اہم ترین کمانڈرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ

Express News

الحمداللہ، رہبر اعلٰی سمیت اہم کمانڈرز اور شخصیات محفوظ ہیں؛ ایرانی وزیر خارجہ

Express News

ایران کے میزائل کو ریاض کی فضاؤں میں بھی تباہ کردیا؛ سعودی عرب

Express News

ایران پر امریکا اور اسرائیل کے حملوں پر روس کا شدید ردعمل آگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو