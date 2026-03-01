غازی آباد: 11 لاکھ 22 ہزار کی روڈ رابری کی 15 کی کال کا ڈراپ سین

ایس پی کینٹ اختر نواز نے ایس ایچ او غازی آباد محمد شہر یار اور پولیس ٹیم کو شاباشی دی

ویب ڈیسک March 01, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

 محمد حسین کالر کا سیلز مین ہی روڈ رابری کا ماسٹر مائنڈ نکلا جبکہ ملزم فہد عارف رقم سمیت  گرفتار کرلیا گیا ہے۔

ایس پی کینٹ اختر نواز کے مطابق ملزم فہد نے 11 لاکھ 22 ہزار رقم خرد برد کرنے کے لیے رابری کا جھوٹا ڈرامہ رچایا۔ ملزم پلائی ووڈ کی فیکٹری میں بطور سیلز مین تھا۔ سیل کی ساری رقم ملزم کے پاس تھی پیسے کھانے کے لیے پلاننگ کے تحت روڈ رابری کا ڈرامہ کیا۔

ملزم زیادہ دیر پولیس کو چکما نہ دے سکا جس نے دوران انٹیروگیشن سچ تسلیم کر لیا، رابری کی جھوٹی کال کرنے پر ملزم فہد عارف کے خلاف مقدمہ درج کرکے مزید تحقیقات کا آغاز کردیا ہے۔

متاثرہ شہری محمد حسین نے پیسے واپس ملنے پولیس کا شکریہ ادا کیا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔

ایس پی کینٹ اختر نواز نے ایس ایچ او غازی آباد محمد شہر یار اور پولیس ٹیم کو شاباشی دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

Feb 28, 2026 01:47 PM |
فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

 Feb 28, 2026 12:57 PM |
ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

 Feb 28, 2026 12:20 PM |

متعلقہ

Express News

حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑا اضافہ کردیا

Express News

سانحہ گل پلازہ تحقیقات، سول ڈیفنس کے افسر کے بیان پر جوڈیشل کمیشن نے چیف فائر افسر کو طلب کرلیا

Express News

سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس، تمام ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، وزیراعظم

Express News

پاک-افغان سرحد کشیدگی، کراچی میں ہائی الرٹ، پبلک سیفٹی ایڈوائزری جاری

Express News

پاکستان نے شہریوں کو ایران کے سفر سے روک دیا، ایمرجنسی نمبرز بھی جاری

Express News

پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بلاجواز حملوں کی مذمت کرتا ہے، دفترخارجہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو