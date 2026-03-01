حکومت سندھ کا کراچی میں مظاہرین کی ہلاکت پر جے آئی ٹی بنانے کا اعلان

مظاہرین نے امریکی قونصل خانے کے اندر داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی، قانون ہاتھ میں لینا مناسب عمل نہیں، اعلامیہ

March 01, 2026
کراچی:

حکومت سندھ نے کراچی میں امریکی قونصلیٹ کے باہر فائرنگ کے واقعے پر جے آئی ٹی بنانے کا اعلان کردیا۔

سندھ حکومت کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق واقعے کے تمام پہلوؤں کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی جے آئی ٹی تشکیل دے دی ہے۔ جے آئی ٹی اس امر کا تعین کرے گی کہ واقعہ کن حالات میں پیش آیا، اس کے اسباب کیا تھے۔

اعلامیہ میں کہا گیا کہ حکومت سندھ امریکی قونصل خانے میں مظاہرین کے داخلے اور تصادم میں انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتی ہے۔  مظاہرین نے امریکی قونصل خانے کے بیرونی سیکیورٹی حصار کو عبور کرتے ہوئے اندر داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی۔ افسوسناک صورتحال میں چھ افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔

اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ حکومت شہریوں کے جمہوری اور آئینی حق احتجاج کا احترام کرتی ہے، پر امن ماحول کو برقرار رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، کسی بھی قسم کی توڑ پھوڑ، تشدد یا قانون ہاتھ میں لینا مناسب عمل نہیں، شہریوں سے اپیل ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار صرف پر امن اور قانونی طریقے سے کریں۔

اعلامیہ میں کہا گیا کہ جے آئی ٹی اس بات کا تعین کرے گی کہ واقعہ کس طرح پیش آیا، محرکات کیا تھے اور ذمہ دار کون ہے، حکومت حالات کو کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے،  تمام شہریوں کو پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروانے کا حق حاصل ہے، قانون کو کسی بھی صورت ہاتھ میں نہ لیا جائے۔
