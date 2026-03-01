حیدرآباد: شرجیل میمن کا میں اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لئے اہم دورہ

شرجیل انعام میمن نے موقع پر موجود شہریوں سے گفتگو کی اور قیمتوں کے حوالے سے شکایات سنیں

ویب ڈیسک March 01, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل

شرجیل انعام میمن نے حیدرآباد میں اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کا جائزہ لینے کے لئے اہم تجارتی مراکز کا تفصیلی دورہ کیا۔

تفصیلات کے مطابق دورے کے دوران انہوں نے ضلعی انتظامیہ کو رمضان المبارک کے دوران سرکاری نرخ ناموں پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنانے کے لیے ہدایات کی۔

شرجيل انعام میمن بے سبزی، پھل، گوشت، آٹا، چینی اور دیگر بنیادی اشیاء کی قیمتیں چیک کیں۔ دورے کے دوران بعض دکانداروں کو نرخ نامے آویزاں نہ کرنے اور سرکاری قیمتوں سے زائد وصولی پر تنبیہ کی گئی۔

شرجیل انعام میمن نے موقع پر موجود شہریوں سے گفتگو کی اور قیمتوں کے حوالے سے شکایات سنیں۔

شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ماہ صیام میں منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، حکومتِ سندھ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ 

انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کی اولین ترجیح عوام کو سستی اور معیاری اشیائے خوردونوش کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔  شرجیل انعام میمن نے حکام کو ہدایات کی روزانہ کی بنیاد پر بازاروں کی نگرانی کی جائے، پرائس چیکنگ کے عمل کو مؤثر بنایا جائے۔

صوبائی وزیر نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

Feb 28, 2026 01:47 PM |
فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

 Feb 28, 2026 12:57 PM |
ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

 Feb 28, 2026 12:20 PM |

متعلقہ

Express News

حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں بڑا اضافہ کردیا

Express News

سانحہ گل پلازہ تحقیقات، سول ڈیفنس کے افسر کے بیان پر جوڈیشل کمیشن نے چیف فائر افسر کو طلب کرلیا

Express News

سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس، تمام ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، وزیراعظم

Express News

پاک-افغان سرحد کشیدگی، کراچی میں ہائی الرٹ، پبلک سیفٹی ایڈوائزری جاری

Express News

پاکستان نے شہریوں کو ایران کے سفر سے روک دیا، ایمرجنسی نمبرز بھی جاری

Express News

پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بلاجواز حملوں کی مذمت کرتا ہے، دفترخارجہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو