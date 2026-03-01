شیخ آغا باقر کی جانب سے اسکردو کے عوام سے پرُ امن رہنے کی اپیل

شیخ آغا باقر نے موجودہ حالات میں سکردو بلتستان کے تمام باشعور عوام سے دردمندانہ اپیل کی ہے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔
انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا احتجاج ایک اصولی اور نظریاتی مؤقف کا اظہار ہے، اور یہ ہر حال میں پُرامن رہنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی سرکاری عمارت، قومی ادارے یا عوامی املاک کو نقصان پہنچانا کسی صورت درست نہیں۔ پاکستان ہمارا وطن اور ہمارا مشترکہ گھر ہے اس کی حفاظت ہم سب پر لازم ہے۔ ہمیں ایسے کسی عمل سے بچنا ہے جس سے ہمارے اپنے ملک کو نقصان پہنچے۔
انہوں نے کہا کہ ہماری آواز صیہونی مظالم کے خلاف ہے، نہ کہ اپنے وطن یا اس کے اداروں کے خلاف۔ ہمیں اپنے احتجاج کو نظم، اتحاد اور قانونی حدود کے اندر رکھتے ہوئے جاری رکھنا ہے تاکہ ہمارا پیغام مؤثر اور باوقار انداز میں دنیا تک پہنچے۔انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن پاکستان کو سلامت رکھے اور سکردو بلتستان میں امن و استحکام قائم رکھے۔