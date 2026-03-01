علامہ شہنشاہ نقوی کی علی خامنہ ای کی شہادت کے تناظر میں پُرامن رہنے کی اپیل

علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی نے ایران کے سپریم کمانڈر علی خامنہ ای کی شہادت پر اُمتِ مسلمہ کے غم کے تناظر میں ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور پاکستانی عوام سے پرُامن رہنے کی اپیل کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین اس وقت عالمی اور خاص طور پر صیہونی سازشوں کی وجہ سے بدامنی کا شکار ہے، اور ہماری سرحدوں پر مسائل کے ساتھ ملک میں دہشتگردی کے بادل منڈلا رہے ہیں۔
علامہ نقوی نے اپیل کی کہ اس شہادت کے موقع پر اپنے عقیدت کا اظہار کربلا کے غم کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جائے۔ انہوں نے امریکی قونصلیٹ کراچی کے باہر احتجاج کے حوالے سے خبریں تکلیف دہ قرار دیں اور عوام سے اپیل کی کہ باہمی یکجہتی کو مضبوط بناتے ہوئے اس غم کا اظہار غمِ حسین ؓ کی صورت میں کریں۔