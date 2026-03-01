اللہ تعالیٰ ایرانی عوام کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے، وزیراعظم کا خامنہ ای کی شہادت پر غم کا اظہار

پاکستان عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اظہارِ تشویش کرتا ہے، روایات کے مطابق ریاستی سربراہان کو ہدف نہیں بنایا جاسکتا

ویب ڈیسک March 01, 2026
اسلام آباد:

وزیراعظم شہباز شریف نے حکومت پاکستان اور عوام کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر اظہار افسوس کیا ہے۔

اپنے بیان میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان اور عوام غم کی اس گھڑی میں ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر حکومت اور عوام کی جانب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔

وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر اظہارِ تشویش بھی کرتا ہے، روایات کے مطابق ریاستوں کے سربراہان کو ہدف نہیں بنایا جاسکتا۔

وزیراعظم نے مزید کہا کہ ہم سید علی خامنہ ای کی روح کے لیے دعا گو ہیں، اللہ پاک ایرانی عوام کو یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
