ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ کے پہلے میچ میں پاکستان کی شاندار فتح

پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد چین کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی

ویب ڈیسک March 01, 2026
ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ کے افتتاحی میچ میں پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد چین کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے کر ایونٹ کا فاتحانہ آغاز کر دیا۔

میچ کے دوران دونوں ٹیموں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے میں آیا تاہم قومی ہیروز نے عمدہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے برتری حاصل کی۔ پاکستان کی جانب سے محمد سفیان، رانا وحید، محمد عماد، ابوبکر محمود اور رانا ولید نے ایک، ایک گول اسکور کر کے ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔

چین کی ٹیم نے بھی بھرپور مزاحمت کی، سیاھو نے دو گول جبکہ زینگ اور گوان نے ایک، ایک گول اسکور کیا، تاہم وہ چین کی ٹیم میچ اپنے نام نہ کر سکی۔

صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن محی الدین وانی نے قومی ٹیم کو کوالیفائر کے پہلے میچ میں کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا اور آئندہ میچوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

قومی ہاکی ٹیم اپنا دوسرا میچ کل (2 مارچ) ملائیشیا کے خلاف کھیلے گی جبکہ تیسرا میچ 4 مارچ کو آسٹریا کے خلاف شیڈول ہے۔

 
