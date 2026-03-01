ٹی20 ورلڈ کپ 2026: سپر ایٹ تک رسائی، پاکستان کرکٹ ٹیم کو کتنی انعامی رقم ملی؟

پاکستان کرکٹ ٹیم اگرچہ سیمی فائنل میں جگہ بنانے میں ناکام رہی، تاہم قومی ٹیم خالی ہاتھ وطن واپس نہیں لوٹی

زبیر نذیر خان March 01, 2026
عالمی ٹی20 ورلڈ کپ 2026 میں سپر ایٹ مرحلے تک رسائی حاصل کرنے والی پاکستان کرکٹ ٹیم اگرچہ سیمی فائنل میں جگہ بنانے میں ناکام رہی، تاہم قومی ٹیم خالی ہاتھ وطن واپس نہیں لوٹی۔

20 ٹیموں پر مشتمل میگا ایونٹ کے ابتدائی مرحلے میں کامیابی حاصل کرنے اور سپر ایٹ تک پہنچنے پر پاکستان کو ساڑھے چار لاکھ ڈالر کی انعامی رقم دی گئی۔

اس کے علاوہ ٹورنامنٹ میں شرکت کی بنیاد پر بھی قومی ٹیم کو 3 لاکھ امریکی ڈالر کی رقم موصول ہوئی۔

Express News

پاکستان کرکٹ ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 سے باہر ہوگئی

یوں مجموعی طور پر پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایونٹ میں شرکت اور کارکردگی کی بنیاد پر خاطر خواہ مالی انعام حاصل ہوا، اگرچہ ٹیم کھیل کے میدان میں اگلے مرحلے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔

 
