عالمی ٹی20 ورلڈ کپ 2026 میں سپر ایٹ مرحلے تک رسائی حاصل کرنے والی پاکستان کرکٹ ٹیم اگرچہ سیمی فائنل میں جگہ بنانے میں ناکام رہی، تاہم قومی ٹیم خالی ہاتھ وطن واپس نہیں لوٹی۔
20 ٹیموں پر مشتمل میگا ایونٹ کے ابتدائی مرحلے میں کامیابی حاصل کرنے اور سپر ایٹ تک پہنچنے پر پاکستان کو ساڑھے چار لاکھ ڈالر کی انعامی رقم دی گئی۔
اس کے علاوہ ٹورنامنٹ میں شرکت کی بنیاد پر بھی قومی ٹیم کو 3 لاکھ امریکی ڈالر کی رقم موصول ہوئی۔
یوں مجموعی طور پر پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایونٹ میں شرکت اور کارکردگی کی بنیاد پر خاطر خواہ مالی انعام حاصل ہوا، اگرچہ ٹیم کھیل کے میدان میں اگلے مرحلے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔