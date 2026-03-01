ایران کے جوابی حملوں میں 9 اسرائیلی ہلاک، 50 زخمی

تل ابیب میں گزشتہ روز ایرانی حملے میں زخمی ہونے والی خاتون بھی ہلاک ہوگئی ہیں، اسرائیلی میڈیا

ویب ڈیسک March 01, 2026
facebook whatsup
فوٹو: ایرانی میڈیا

ایران کی اسرائیل اور امریکا کے حملوں کے بعد جوابی کارروائی میں یروشلم کے قریب بیت شمیش میں 9 اسرائیلی ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوگئے جبکہ 11 افراد لاپتا ہیں۔

اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اتوار کو یروشلم کے قریب بیت شمیش میں ایرانی بلیسٹک حملے میں 9 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہوگئے ہیں۔

اسرائیلی ایمبولینس سروس نے بتایا کہ حملے میں بم پروف عمارت کو نشانہ بنایا گیا اور حملہ اس قدر شدید تھا کہ قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔

بیان میں کہا گیا کہ 8 افراد موقع پر ہی ہلاک ہوگئے تھے اور 28 افراد کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتلق کیا گیا تھا جبکہ دو افراد کی حالت خطرے میں بتائی گئی تھی تاہم تھوڑی دیر بعد 9 ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی۔

یروشلم میں قائم ایک اسپتال کے مطابق چار سالہ بچے سمیت 6 افراد کو طبی امداد دی جا رہی ہے، جنہیں معمولی زخم آئے ہیں جبکہ دیگر زخمیوں کو دیگر بڑے اسپتالوں کی طرف روانہ کردیا گیا ہے۔

بعد ازاں پولیس نے بتایا کہ حملے کے بعد 11 افراد لاپتا ہیں تاہم تلاش کا عمل جاری ہے۔

اسرائیلی فوج نے کہا کہ ایرانی بلیسٹک میزائل کو ناکارہ بنانے میں ناکامی کی تحقیقات اسرائیلی ایئرفورس کی سربراہی میں کی جا رہی ہے۔

اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ تل ابیب میں گزشتہ روز ایرانی حملے میں زخمی ہونے والی خاتون بھی ہلاک ہوگئی ہیں۔

رپورٹ میں بتایاگیا کہ ایرانی حملوں میں بیت شمیس میں ہائی وے کو بھی نقصان پہنچا ہے تاہم چند افراد کے معمولی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ کسی کو اسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔

اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق ایرانی حملوں میں اب تک 456 افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے، اسی طرح کئی افراد ایرانی حملوں سے بچنے کے لیے محفوظ مقامات کی طرف بھاگتے ہوئے بھی زخمی ہوئے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

Feb 28, 2026 01:47 PM |
فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

 Feb 28, 2026 12:57 PM |
ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

 Feb 28, 2026 12:20 PM |

متعلقہ

Express News

ایران کے جوابی حملوں میں 9 اسرائیلی ہلاک، 50 زخمی

Express News

ایران پر امریکی حملوں میں بی ٹو بمبار طیارے استعمال ہوئے، امریکا کی تصدیق

Express News

ایران کے امریکی ایئرکرافٹ کیریئر ابراہم لنکن پر بیلسٹک میزائل حملے

Express News

ایران پر حملوں کے دوران امریکا کے تین فوجی ہلاک، 5 زخمی

Express News

ایک ہی کارروائی میں ایران کے 48 رہنما ہلاک ہوگئے، ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

خامنہ ای کے قتل کا بدلہ لینا ہمارا فرض ہے، ایرانی صدر کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو