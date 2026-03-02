پوپ لیو کا خطبات کیلئے پادریوں کو اے آئی کے اجتناب پر زور

پوپ کی جانب سے یہ ریمارکس 19 فروری کو کلرجی آف ڈایوسیس آف روم میں ایک بند کمرہ میٹنگ میں دیے

مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے کیتھولک پادریوں کو مصنوعی ذہانت کی مدد سے خطبات لکھنے سے اجتناب کرنے پر زور دیا ہے۔

شیکاگو میں پیدا ہوئے پوپ (جو امریکا سے تعلق رکھنے والے پہلے مسیحی پیشوا ہیں) نے اے آئی سے اجتناب کرنے کے ساتھ پادریوں کو اپنا دماغ استعمال کرنے کے لیے کہا ہے۔

میٹنگ کی تفصیلات ملاقات کے اگلے روز سامنے آئیں اور ویٹیکن نیوز میں رپورٹ کی گئیں۔

میٹنگ کی تفصیلات ملاقات کے اگلے روز سامنے آئیں اور ویٹیکن نیوز میں رپورٹ کی گئیں۔

اجلاس کے دوران پوپ نے سامعین سے کہا کہ وعظ کرنا دراصل ایمان کو بانٹنے کا نام ہے۔ پھر انہوں نے یہ مؤقف اختیار کیا کہ مصنوعی ذہانت کبھی بھی ایمان کو بانٹنے کے قابل نہیں ہو سکے گی۔
