چین کا ایران پر امریکا اور اسرائیل کے حملوں پر اظہار مذمت، جنگ بندی پر زور

ایک خود مختار ملک کے سربراہ کو نشانہ بنانا اور حکومت کی تبدیلی کے لیے اکسانا ناقابل قبول ہے، چینی وزیرخارجہ

ویب ڈیسک March 01, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

چین نے امریکا اور اسرائیل کے ایران پر حملوں پر ردعمل دیتے ہوئے حملوں کی مذمت کی ہے اور فریقین پر جنگ بندی اور مذاکرات کرنے پر زور دیا ہے۔

غیرملکی خبرایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین جک کے وزیرخارجہ نے وانگ یی نے کہا کہ ایران پر امریکا اور اسرائیل کے حملے ناقابل قبول ہیں اور فوری طور پر جنگ بندی اور تنازع کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے مذاکرات بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔

وانگ یی نے روس کے وزیرخارجہ سرگئی لاروف کو ٹیلی فون پر کہا کہ ایک خود مختار ملک کے سربراہ کو نشانہ بنانا اور حکومت کی تبدیلی کے لیے اکسانا ناقابل قبول ہے۔

رپورٹ کے مطابق روسی وزیرخارجہ نے کہا کہ وانگ یی نے تہران کی جانب سے مذاکرات پر آمادگی کے باوجود اس طرح کے حملوں کو مسترد کیا ہے۔

وزیرخارجہ نے مطالبہ کیا کہ فوری جنگ بندی کی جائے اور تمام تصفیہ طلب معاملات کے سیاسی اور سفارتی حل کی ضرورت پر زور دیا، جس میں خلیجی ممالک کے قانونی مفادات کی سلامتی بھی شامل ہے۔

چینی وزیرخارجہ نے بتایا کہ چین چاہتا ہے کہ فوری جنگ بندی ہو اور جتنا ممکن ہو جلدی مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں۔

ادھر اسرائیل میں قائم چینی سفارت خانے کی جانب سے اپنےشہریوں کو مصر سمیت محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی۔

چینی وزارت خارجہ نے ایران میں موجود اپنے شہریوں پر بھی زور دیا کہ وہ جلد از جلد ایران سے نکل آئیں اور انہیں آذربائیجان، آرمینیا، ترکیے اور عراق کے راستے بھی تجویز کیے۔

بیان میں کہا گیا کہ ان حملوں میں چین کے شہری بھی زخمی ہوئے ہیں اور متعدد شہری مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے شہریوں کو خطے کے سفر سے اجتناب کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

Feb 28, 2026 01:47 PM |
فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

 Feb 28, 2026 12:57 PM |
ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

 Feb 28, 2026 12:20 PM |

متعلقہ

Express News

ایران کے جوابی حملوں میں 9 اسرائیلی ہلاک، 50 زخمی

Express News

ایران پر امریکی حملوں میں بی ٹو بمبار طیارے استعمال ہوئے، امریکا کی تصدیق

Express News

ایران کے امریکی ایئرکرافٹ کیریئر ابراہم لنکن پر بیلسٹک میزائل حملے

Express News

ایران پر حملوں کے دوران امریکا کے تین فوجی ہلاک، 5 زخمی

Express News

ایک ہی کارروائی میں ایران کے 48 رہنما ہلاک ہوگئے، ٹرمپ کا دعویٰ

Express News

خامنہ ای کے قتل کا بدلہ لینا ہمارا فرض ہے، ایرانی صدر کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو