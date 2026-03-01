آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت، آج جامعہ کراچی میں تدریس و امتحانات معطل رہیں گے

جامعہ برادری غم کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے

ویب ڈیسک March 01, 2026
facebook whatsup
کراچی:

آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی شہادت اور برادر اسلامی ملک ایران میں حالیہ حملوں کے نتیجے میں 200 سے زائد مرد، خواتین اور بچوں کی شہادت کے سوگ میں جامعہ کراچی نے 2 مارچ بروز پیر تدریسی سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔

جامعہ کراچی کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق پیر کو ہونے والے تمام امتحانات بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں، جن کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد ازاں کیا جائے گا۔

انجمن اساتذہ جامعہ کراچی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حالیہ حملوں میں شہریوں کی شہادتوں کی شدید مذمت کی جاتی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

جامعہ کراچی کے طلبا نے دل کے دورے سے قبل خبردار کرنیوالی ڈیوائس بنالی

بیان میں کہا گیا کہ شہر کے حالیہ واقعات میں جامعہ کراچی کے دو طلبہ بھی جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ امریکن قونصلیٹ کے سامنے فائرنگ کے نتیجے میں ہونے والی شہادتوں کی خبر نے جامعہ برادری کو گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا ہے۔

انجمن اساتذہ نے اس افسوسناک واقعے پر شہداء کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جامعہ برادری غم کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

Feb 28, 2026 01:47 PM |
فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

 Feb 28, 2026 12:57 PM |
ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

 Feb 28, 2026 12:20 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کے مختلف نجی ٹی وی چینلز سائبر حملوں کی زد میں آگئے

Express News

کراچی؛ گھر میں ڈکیتی کی بڑی واردات، ملزمان 3 کروڑ سے زائد مالیت کا سونا اور نقدی لوٹ کر فرار

Express News

وزیراعظم کا اردن اور بحرین کے فرماں روا سے رابطہ، خطے میں کشیدگی پر اظہار تشویش

Express News

پاکستانی کی جوابی کارروائیوں میں 415 افغان طالبان ہلاک، 580 زخمی ہوگئے

Express News

ریاستوں کے سربراہوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، وزیراعظم کا خامنہ ای کی شہادت پر غم کا اظہار

Express News

پنجاب حکومت کا مستحق فنکاروں کے لیے خصوصی فنڈ قائم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو