مذمت کرنے کے بجائے کھل کر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کی مذمت کریں، حافظ نعیم الرحمن

پاکستانی سرزمین پر امریکی غنڈہ گردی ناقابلِ قبول ہے، امیر جماعت اسلامی

ویب ڈیسک March 02, 2026
فوٹو: اسکرین گریب
کراچی:

امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے حکمرانوں پر زور دیا کہ وہ لپیٹ لپیٹ کر مذمت کرنے کے بجائے کھل کر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کی مذمت کریں۔

ان کا کہنا تھا کہ ایران کی جنگ صرف ایران کی نہیں بلکہ پورے خطے اور پاکستان کے دفاع کی جنگ ہے۔ اگر ایران میں رجیم چینج کا خواب پورا ہوا تو اسرائیل پاکستان کی سرحدوں تک پہنچ جائے گا۔

امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے ایران پر حالیہ حملے کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ رہبرِ معظم آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت امتِ مسلمہ کے لیے عظیم سانحہ ہے۔

اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ امام خامنہ ای نے جھکنے کے بجائے مزاحمت کا راستہ اپنایا اور جامِ شہادت نوش کیا۔

انہوں نے امریکی قونصل خانے کے باہر فائرنگ سے 16 افراد کی شہادت کو انتہائی اندوہناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ نہتے مظاہرین پر براہِ راست فائرنگ کا کوئی جواز نہیں بنتا اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔

امیر جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا کہ حکومت پاکستان ذمہ داروں کو کیفرِ کردار تک پہنچائے، محض خاموشی سے کام نہیں چلے گا۔

انہوں نے کہا کہ پاکستانی سرزمین پر امریکی غنڈہ گردی ناقابلِ قبول ہے اور کسی کو بھی ریمنڈ ڈیوس طرز کا ریلیف نہیں ملنا چاہیے۔

حافظ نعیم الرحمن نے مطالبہ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو عالمی سطح پر وار کرمنل قرار دیا جائے اور وقت آ گیا ہے کہ امتِ مسلمہ شیعہ سنی فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر عالمی سامراج کے خلاف متحد ہو جائے۔

انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی اس دکھ کی گھڑی میں مظلوموں اور ایران کے ساتھ کھڑی ہے۔
