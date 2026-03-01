کراچی، اہم شاہراہوں کی بندش، ٹریفک پولیس نے آج کے لیے ٹریفک پلان جاری کر دیا

کراچی:
ترجمان کراچی ٹریفک پولیس نے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے لیے 2 مارچ کا خصوصی ٹریفک پلان جاری کر دیا ہے۔
سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ایم ٹی خان روڈ سے پی آئی ڈی سی روڈ اور مائی کلاچی روڈ ریلوے پھاٹک تک عام ٹریفک کے لیے بند رہے گا۔
ٹریفک پولیس کے مطابق بلاول ہاؤس اور کلفٹن سے جناح برج براستہ مائی کلاچی جانے والے شہری تین تلوار، کلفٹن برج، میٹروپول اور فوارہ چوک سے بائیں جانب شاہین کمپلکس کا راستہ اختیار کریں۔
ماڑی پور سے بوٹ بیسن جانے والے شہری جناح برج سے بائیں جانب آئی آئی چندریگر روڈ استعمال کریں، جبکہ آئی سی آئی چوک سے آنے والے کتیانہ میمن اسپتال کے قریب سے نواب مہابت خانجی روڈ کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔
اسی طرح شاہراہ فیصل سے جناح برج جانے والے افراد پی آئی ڈی سی سے دائیں جانب شاہین کمپلکس کے ذریعے آئی آئی چندریگر روڈ سے جناح برج پہنچ سکتے ہیں۔