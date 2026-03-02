90 لاکھ روپے کی ڈکیتی میں ملوث ایک اور ملزم گرفتار

ملزم کو پہلے سے گرفتار اس کے ساتھیوں کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا

ویب ڈیسک March 02, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

پریڈی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 90 لاکھ روپے کی ڈکیتی میں ملوث ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔

ترجمان ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت سلمان ولد عمر گل کے نام سے کی گئی جبکہ گرفتار ملزم سے واردات میں استعمال کی جانے والی موٹر سائیکل 125 اور سات لاکھ بیس ہزار روپے نقد رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے۔

ملزم کو پہلے سے گرفتار اس کے ساتھیوں کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا ، اب تک اس واردات میں ملوث مرکزی ملزم اسد حسین ولد اقبال حسین اور بلال عرف عبدالشاہ کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔

 گرفتار ملزمان سے مجموعی طور پر 36 لاکھ 20 ہزار روپے کی رقم برآمد کی جا چکی ہے ، مزید مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں ، جنہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔

واضح رہے 14 فرروری 2026 کو پریڈی تھانے میں رپورٹ درج کرائی گئی تھی ، رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ صدر ریگل چوک کے قریب مسلحہ موٹرسائیکل سوار دکاندار سے رقم سے بھرا تھیلا چھین کر فرار ہوگئے۔

ملزمان نے فرار ہوتے ہوئے فائرنگ بھی کی ، سولر انورٹر کا دکاندار سفیر بٹ اپنی دکان کے ملازم کے ہمراہ 90 لاکھ روپے کی رقم تھیلے میں ڈال کر قریبی واقعے نجی بینک جا رہا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

Feb 28, 2026 01:47 PM |
فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

 Feb 28, 2026 12:57 PM |
ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

ٹک ٹاکر ماہ نور کے قاتل شوہر کو سزائے موت سنادی گئی

 Feb 28, 2026 12:20 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کے مختلف نجی ٹی وی چینلز سائبر حملوں کی زد میں آگئے

Express News

کراچی؛ گھر میں ڈکیتی کی بڑی واردات، ملزمان 3 کروڑ سے زائد مالیت کا سونا اور نقدی لوٹ کر فرار

Express News

وزیراعظم کا اردن اور بحرین کے فرماں روا سے رابطہ، خطے میں کشیدگی پر اظہار تشویش

Express News

پاکستانی کی جوابی کارروائیوں میں 415 افغان طالبان ہلاک، 580 زخمی ہوگئے

Express News

ریاستوں کے سربراہوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، وزیراعظم کا خامنہ ای کی شہادت پر غم کا اظہار

Express News

پنجاب حکومت کا مستحق فنکاروں کے لیے خصوصی فنڈ قائم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو