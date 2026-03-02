90 لاکھ روپے کی ڈکیتی میں ملوث ایک اور ملزم گرفتار

پریڈی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 90 لاکھ روپے کی ڈکیتی میں ملوث ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔
ترجمان ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت سلمان ولد عمر گل کے نام سے کی گئی جبکہ گرفتار ملزم سے واردات میں استعمال کی جانے والی موٹر سائیکل 125 اور سات لاکھ بیس ہزار روپے نقد رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے۔
ملزم کو پہلے سے گرفتار اس کے ساتھیوں کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا ، اب تک اس واردات میں ملوث مرکزی ملزم اسد حسین ولد اقبال حسین اور بلال عرف عبدالشاہ کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔
گرفتار ملزمان سے مجموعی طور پر 36 لاکھ 20 ہزار روپے کی رقم برآمد کی جا چکی ہے ، مزید مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں ، جنہیں جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔
واضح رہے 14 فرروری 2026 کو پریڈی تھانے میں رپورٹ درج کرائی گئی تھی ، رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ صدر ریگل چوک کے قریب مسلحہ موٹرسائیکل سوار دکاندار سے رقم سے بھرا تھیلا چھین کر فرار ہوگئے۔
ملزمان نے فرار ہوتے ہوئے فائرنگ بھی کی ، سولر انورٹر کا دکاندار سفیر بٹ اپنی دکان کے ملازم کے ہمراہ 90 لاکھ روپے کی رقم تھیلے میں ڈال کر قریبی واقعے نجی بینک جا رہا تھا۔