ایران میں جنگی صورتحال؛ طلبہ سمیت 70 سے زئد پاکستانی شہری وطن واپس پہنچ گئے

سرحدی مقامات پر امیگریشن حکام 24 گھنٹے ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں، وزیراعلیٰ بلوچستان

ویب ڈیسک March 02, 2026
کوئٹہ:

ایران میں جنگ کی صورتحال کے باعث پھنسے پاکستانیوں کی تفتان بارڈر پر آمد کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک طلبہ سمیت 70 سے زائد پاکستانی شہری وطن واپس پہنچ گئے۔

ڈپٹی کمشنر چاغی کے مطابق 25 سے زائد طلباء و طالبات تفتان پہنچ چکے ہیں، تفتان بارڈر پر ایران سے آنے والی تمام طلباء طالبات کے لیے پاکستان ہاوس میں بندوبست مکمل کر لیا ہے۔

وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ ایران میں جاری صورتحال کے پیش نظر وہاں مقیم پاکستانی شہریوں کی باحفاظت وطن واپسی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ سرحدی مقامات پر امیگریشن حکام 24 گھنٹے ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں تاکہ آمد و رفت کا عمل موٴثر اور منظم بنایا جا سکے۔

Express News

ایران کی ملٹری اور سیاسی قیادت ختم کر دی، پاسداران انقلاب ہتھیار ڈال دے، ٹرمپ

انہوں نے کہا کہ بارڈر سے ملحقہ اضلاع کی انتظامیہ کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ واپس آنے والے مسافروں کو ہر ممکن سہولیات اور ضروری معاونت فراہم کی جائے۔

وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ اب تک 70 سے زائد پاکستانی شہری ایران سے واپس اپنے وطن پہنچ چکے ہیں۔
