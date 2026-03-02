کویت میں امریکی ایف 15 طیارہ تباہ، پائلٹ نے بروقت چھلانگ لگا کر جان بچالی، ویڈیو وائرل

واقعے کی وجوہات فوری طور پر سامنے نہیں آ سکیں اور حکام کی جانب سے تفتیش جاری ہے

ویب ڈیسک March 02, 2026
کویت: امریکی فضائیہ کا ایک ایف 15 لڑاکا طیارہ مبینہ طور پر کویت میں گر کر تباہ ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پائلٹ طیارہ گرنے سے قبل بحفاظت ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہا۔

واقعے کی وجوہات فوری طور پر سامنے نہیں آ سکیں اور حکام کی جانب سے تفتیش جاری ہے۔

سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو میں طیارے کو آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا زمین کی طرف گرتے دیکھا جا سکتا ہے، تاہم سرکاری سطح پر مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔

ایران کے اسرائیل پر تازہ میزائل حملے، یروشلم اور تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھے

ایف 15 ایگل لڑاکا طیارہ F-15 Eagle امریکی فضائیہ کے لیے فضائی برتری حاصل کرنے کے مقصد سے تیار کیا گیا تھا۔ یہ طیارہ 1976 میں متعارف کرایا گیا اور 2026 تک فضائی لڑائیوں میں 104-0 کا ریکارڈ رکھتا ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یہ طیارہ ابتدائی طور پر کمپنی McDonnell Douglas نے تیار کیا تھا جو اب Boeing کا حصہ ہے۔ اس کی رفتار میخ 2.5 تک پہنچ سکتی ہے اور یہ طویل فاصلے تک پرواز اور بھاری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بعد ازاں اس پلیٹ فارم کو ایف 15 ای اسٹرائیک ایگل اور جدید ایف 15 ای ایکس ایگل ٹو جیسے ماڈلز میں بھی اپ گریڈ کیا گیا۔
