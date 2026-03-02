پاکستانی عوام کا ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت پر اتحاد و یگانگت کے عزم کا اعادہ

احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ سے صرف اپنے ہی ملک کونقصان پہنچے گا، شہری

ویب ڈیسک March 02, 2026
facebook whatsup

پاکستانی عوام نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر اتحاد و یگانگت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔

ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کا کہنا تھا کہ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور پرامن احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ سے صرف اپنے ہی ملک کونقصان پہنچے گا۔

شہریوں نے کہا کہ یہ ملک ہمارا ہےاوراس کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے، ہمیں آپس میں مثالی اتفاق واتحاد قائم رکھنا چاہیے۔

کرم کے شہریوں نےمظاہرین سے پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ پرامن احتجاج سب کا حق ہے مگر کسی صورت بھی انتشار نہیں پھیلانا چاہئے، دشمن یہی چاہتا ہے ہمارے درمیان باہمی اتحاد قائم نہ رہے۔

چترال کے شہریوں  نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر افسوس کااظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر ہم ایرانی بہن بھائیوں کے دکھ میں برابرکے شریک ہیں، ہمیں جذبات میں آکر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہئے جس سے ہمارے ملک کا نقصان ہو۔

شہریوں کا کہنا تھا کہ اپنے ملک کی املاک کو جلانا کسی مسئلے کا حل نہیں، ہمیں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہئے، ملک میں امن وامان کی فضا کوبرقرار رکھا جائے اور کسی بھی قسم کے انتشار کا حصہ نہ بنا جائے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ندا یاسر کے شو میں سابقہ بیوی کیساتھ بیٹھنے پر موجودہ اہلیہ نے کیا کیا؟ اداکار نے بتادیا

ندا یاسر کے شو میں سابقہ بیوی کیساتھ بیٹھنے پر موجودہ اہلیہ نے کیا کیا؟ اداکار نے بتادیا

 Mar 02, 2026 11:07 AM |
طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

Feb 28, 2026 01:47 PM |
فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

فضا علی کا رمضان میں ’پلانٹڈ شو‘ اور ’لیک آڈیو‘ پر رد عمل وائرل

 Feb 28, 2026 12:57 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کے مختلف نجی ٹی وی چینلز سائبر حملوں کی زد میں آگئے

Express News

کراچی؛ گھر میں ڈکیتی کی بڑی واردات، ملزمان 3 کروڑ سے زائد مالیت کا سونا اور نقدی لوٹ کر فرار

Express News

وزیراعظم کا اردن اور بحرین کے فرماں روا سے رابطہ، خطے میں کشیدگی پر اظہار تشویش

Express News

پاکستانی کی جوابی کارروائیوں میں 415 افغان طالبان ہلاک، 580 زخمی ہوگئے

Express News

ریاستوں کے سربراہوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، وزیراعظم کا خامنہ ای کی شہادت پر غم کا اظہار

Express News

پنجاب حکومت کا مستحق فنکاروں کے لیے خصوصی فنڈ قائم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو