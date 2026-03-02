راولپنڈی؛ تبادلہ کرنے پر کلرک کا ساتھیوں سمیت سی ای او پر حملہ

مسلح افراد نے گلا دبا کر اور پسٹل مارکر چیف میونسپل آفیسر عمران علی کو زخمی کیا

صالح مغل March 02, 2026
میونسپل کارپورشن راولپنڈی میں تعینات کلرک تبادلے پر سیخ پا ہو گیا، جس پر کلرک عبدالباسط ساتھیوں سمیت مسلح حالت میں سی ای او کے دفتر میں گھس گیا۔

کلرک نے ساتھیوں سمیت اسلحے کی نوک پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن عمران علی اور لا آفیسر نعیم الحسن کو یرغمال بنایا جبکہ کمرہ لاک کرکے دونوں افسران کو محبوس رکھ کر تبادلہ واپس لینے کے لیے مجبور کرتا رہا۔

مسلح افراد نے گلا دبا کر اور پسٹل مارکر چیف میونسپل آفیسر عمران علی کو زخمی کیا جبکہ ریکارڈ کو بھی نقصان پہنچایا تاہم عملے اور سیکیورٹی گارڈز کی مداخلت پر فرار ہوگیا۔

شکایت ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے کلرک کو گرفتار کرلیا جبکہ ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔

حملے سے پہلے کلرک واٹس ایپ پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن عمران علی کو تبادلہ واپس لینے کے لیے پیغامات ارسال کرکے دھمکیاں بھی دیتا رہا۔

تھانہ سٹی میں میونسپل کارپوریشن کے لا آفیسر نعیم الحسن کے بیان پر مقدمہ درج کیا گیا۔
