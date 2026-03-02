جائیداد تنازع کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے اہم ریمارکس

جائیداد تیسرے فریق کو منتقل نہ ہو تو دعویٰ چاہے کتنا ہی پرانا ہو قابل سماعت ہو سکتا ہے، چیف جسٹس

ویب ڈیسک March 02, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

سپریم کورٹ میں جائیداد کے تنازع سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے اہم ریمارکس دیے ہیں۔

چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت  کی، جس میں درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ جائیداد کا تنازع 1943 میں طے ہو چکا تھا جبکہ دوسری نسل نے اس تنازع کو 2015 میں چیلنج کیا۔

اس موقع پر چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے کہ اگر جائیداد تیسرے فریق کو منتقل نہ ہو تو دعویٰ چاہے کتنا ہی پرانا ہو قابل سماعت ہو سکتا ہے۔

چیف جسٹس نے کہا کہ خیبرپختونخوا اور پنجاب کے ججز کی رائے رہی ہے کہ ایسا دعویٰ قابل سماعت نہیں اگر بہت پرانا ہو، جبکہ کراچی کے ہمارے ساتھی بھائی ججز کی رائے ہے کہ اگر جائیداد تیسرے فریق تک منتقل نہ ہو تو دعویٰ قابل سماعت ہو سکتا ہے۔

چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس مسئلے کے ہمیشہ کے حل کے لیے ایک لارجر بینچ بنائیں گے۔ انہوں نے مزید ریمارکس دیے کہ اس مقدمے میں مختلف حقائق سے متعلق سوالات موجود ہیں اور مناسب ہے کہ شواہد کا جائزہ لینے کے لیے ٹرائل کورٹ ہی کیس کو طے کرے۔

عدالت نے ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ  6 ماہ کے اندر فریقین کو سن کر فیصلہ کرے۔

واضح رہے کہ یہ کیس مانسہرہ میں 10 ایکٹر اراضی کے تنازع سے متعلق ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت پر شوبز انڈسٹری غم سے نڈھال

آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت پر شوبز انڈسٹری غم سے نڈھال

 Mar 02, 2026 01:42 PM |
ندا یاسر کے شو میں سابقہ بیوی کیساتھ بیٹھنے پر موجودہ اہلیہ نے کیا کیا؟ اداکار نے بتادیا

ندا یاسر کے شو میں سابقہ بیوی کیساتھ بیٹھنے پر موجودہ اہلیہ نے کیا کیا؟ اداکار نے بتادیا

 Mar 02, 2026 12:08 PM |
طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

Feb 28, 2026 01:47 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کے مختلف نجی ٹی وی چینلز سائبر حملوں کی زد میں آگئے

Express News

کراچی؛ گھر میں ڈکیتی کی بڑی واردات، ملزمان 3 کروڑ سے زائد مالیت کا سونا اور نقدی لوٹ کر فرار

Express News

وزیراعظم کا اردن اور بحرین کے فرماں روا سے رابطہ، خطے میں کشیدگی پر اظہار تشویش

Express News

پاکستانی کی جوابی کارروائیوں میں 415 افغان طالبان ہلاک، 580 زخمی ہوگئے

Express News

ریاستوں کے سربراہوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، وزیراعظم کا خامنہ ای کی شہادت پر غم کا اظہار

Express News

پنجاب حکومت کا مستحق فنکاروں کے لیے خصوصی فنڈ قائم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو