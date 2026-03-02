سخت سزا والے کیسز میں ثبوت کا معیار بھی سخت اور شک سے بالاتر ہونا چاہیے، سپریم کورٹ

مال مقدمہ کی منتقلی میں تاخیر اور خلا پراسیکیوشن کے کیس کے لیے مہلک ثابت ہوا، عدالت عظمیٰ

ویب ڈیسک March 02, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل
اسلام آباد:

سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ سخت سزا والے کیسز میں ثبوت کا معیار بھی سخت اور شک سے بالاتر ہونا چاہیے۔

سپریم کورٹ نے منشیات برآمدگی کیس میں ملزم سردار محمد کی سزا کالعدم قرار دے دی۔ عدالت نے ہائیکورٹ اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ملزم کی بریت کا حکم جاری کیا اور قرار دیا کہ اگر ملزم کسی اور کیس میں مطلوب نہیں تو اسے فوری رہا کیا جائے۔

عدالت نے قرار دیا کہ پراسیکیوشن کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا، اس لیے ملزم کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔

جسٹس اشتیاق ابراہیم کے تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ گواہوں کے بیانات میں واضح تضادات موجود ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق پولیس گواہان کے جائے وقوع پر پہنچنے کے وقت اور مقام کے بیانات میں فرق پایا گیا۔

عدالت نے مزید قرار دیا کہ منشیات کی برآمدگی سے لیبارٹری منتقلی تک سیف کسٹڈی کا تسلسل ثابت نہیں ہو سکا اور مال مقدمہ کی منتقلی میں تاخیر اور خلا پراسیکیوشن کے کیس کے لیے مہلک ثابت ہوا۔

فیصلے میں کہا گیا کہ جائے وقوع کا نقشہ اور روزنامچہ کی انٹریز عدالت میں پیش نہیں کی گئیں جبکہ سخت سزا والے کیسز میں ثبوت کا معیار بھی سخت اور شک و شبہ سے بالاتر ہونا چاہیے۔

واضح رہے کہ ملزم کے خلاف تھانہ لورالائی میں 15 کلو چرس برآمدگی کا مقدمہ درج تھا۔ ٹرائل کورٹ نے ملزم سردار محمد کو عمر قید کی سزا سنائی تھی جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ کوئٹہ نے ٹرائل کورٹ کی سزا برقرار رکھی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت پر شوبز انڈسٹری غم سے نڈھال

آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت پر شوبز انڈسٹری غم سے نڈھال

 Mar 02, 2026 01:42 PM |
ندا یاسر کے شو میں سابقہ بیوی کیساتھ بیٹھنے پر موجودہ اہلیہ نے کیا کیا؟ اداکار نے بتادیا

ندا یاسر کے شو میں سابقہ بیوی کیساتھ بیٹھنے پر موجودہ اہلیہ نے کیا کیا؟ اداکار نے بتادیا

 Mar 02, 2026 12:08 PM |
طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

طلاق کے باوجود فریال اور جمال شاہ کو ایک ساتھ کیوں بلایا؟ ندا یاسر کی وضاحت

Feb 28, 2026 01:47 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان کے مختلف نجی ٹی وی چینلز سائبر حملوں کی زد میں آگئے

Express News

کراچی؛ گھر میں ڈکیتی کی بڑی واردات، ملزمان 3 کروڑ سے زائد مالیت کا سونا اور نقدی لوٹ کر فرار

Express News

وزیراعظم کا اردن اور بحرین کے فرماں روا سے رابطہ، خطے میں کشیدگی پر اظہار تشویش

Express News

پاکستانی کی جوابی کارروائیوں میں 415 افغان طالبان ہلاک، 580 زخمی ہوگئے

Express News

ریاستوں کے سربراہوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، وزیراعظم کا خامنہ ای کی شہادت پر غم کا اظہار

Express News

پنجاب حکومت کا مستحق فنکاروں کے لیے خصوصی فنڈ قائم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو