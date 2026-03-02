سعودی عرب کی راس تنورہ ریفائنری پر ایرانی ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی

March 02, 2026
ریاض: پیر کی علی الصبح ایرانی ڈرون حملے میں سعودی آرامکو کی راس تنورہ ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں مقام پر معمولی آگ بھڑک اٹھی۔

ذرائع کے مطابق آگ پر بعد میں قابو پا لیا گیا اور اسے محدود نوعیت کا واقعہ قرار دیا گیا ہے۔ فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔

سعودی آرامکو کی راس تنورہ ریفائنری سعودی عرب کے مشرقی ساحل پر خلیج کے کنارے واقع ہے اور مملکت کے تیل کے بنیادی ڈھانچے میں اہم ریفائننگ مرکز سمجھی جاتی ہے۔

حکام کی جانب سے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں جبکہ خطے میں سکیورٹی صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔
