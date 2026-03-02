لاہور: گھر میں آگ لگنے کے واقعے میں 12 سالہ بچہ جاں بحق

لاہور:
لاہور کے علاقے رائیونڈ مانگا روڈ پر واقع ایک گھر میں آگ لگنے کے واقعے میں 12 سالہ بچہ جاں بحق جبکہ ایک بچہ زخمی ہوگیا۔
ریسکیو 1122 کے مطابق آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی امدادی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ آگ گھر کے ایک کمرے میں لگی تھی۔ ریسکیو اہلکاروں کے پہنچنے تک آگ پر قابو پایا جا چکا تھا تاہم ایک بچہ موقع پر ہی دم توڑ چکا تھا۔
ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والے بچے کی شناخت 12 سالہ شاہد ولد کرامت مسیح کے نام سے ہوئی۔ واقعے میں ایک اور بچہ زخمی ہوا جسے طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔