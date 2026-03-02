عدالت خاتون کو شوہر کے پاس جانے کیلیے مجبور کیسے کر سکتی ہے؟  حقِ زوجیت کیس میں سوالات

نکاح ایک معاہدہ ہے ، جب تک برقرار ہے فریقین عملدرآمد کے پابند ہوتے ہیں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے دلائل

ویب ڈیسک March 02, 2026
اسلام آباد:

سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے حقوق زوجیت کی ادائیگی کے کیس میں عدالتی اختیار سے متعلق سماعت کی۔

کیس کی سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کی، جس میں  عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔

دورانِ سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا عدالت خاتون کو زبردستی شوہر کے پاس بھجوا سکتی ہے اور حقوق زوجیت بحالی کے کیس میں عدالت کا اختیار کس حد تک ہے۔

ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ نکاح ایک معاہدہ ہے ، جب تک برقرار ہے فریقین عملدرآمد کے پابند ہوتے ہیں۔

جسٹس جمال مندوخیل نے سوال اٹھایا کہ خاتون اگر شوہر کے پاس نہ جانا چاہے تو عدالت اسے کیسے مجبور کر سکتی ہے؟ خاتون عدالتی فیصلہ نہ مانے تو کیا اسے گرفتار کیا جائے گا؟

جسٹس شاہد وحید نے اس موقع پر کہا کہ ضابطہ دیوانی کے مطابق تو خاتون کی جائیداد ضبط کی جا سکتی ہے اور گرفتاری بھی ممکن ہے، تاہم اصل سوال یہ ہے کہ یہ شرعی طور پر درست ہوگا یا نہیں۔

جسٹس عرفان سعادت نے استفسار کیا کہ عدالت کسی خاتون کو حقوق زوجیت کی ادائیگی پر کیسے مجبور کر سکتی ہے؟ اور کیا خاتون کو شوہر کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟۔

ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں وضاحت کی کہ اگر خاتون شوہر کے پاس نہ رہنا چاہے تو خلع لے سکتی ہے اور اگر شوہر عدالتی فیصلہ نہ مانتے ہوئے خرچہ نہ دے تو گرفتار ہو سکتا ہے۔ قانون شوہر اور بیوی دونوں کے لیے برابر ہی لاگو ہوگا۔

جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ اگر خاتون ضد کرے کہ شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی اور خلع بھی نہیں لوں گی، یا شوہر بھی ضد کرے کہ نہ ساتھ رکھوں گا نہ طلاق دوں گا تو کیا ہوگا؟

جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ اگر اہلیہ یہ کہہ دے کہ شوہر کے ساتھ بھی نہیں رہنا، اپنے گھر میں رہنا ہے اور دوسری شادی کی اجازت بھی نہیں دینی تو کیا ہوگا؟

ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور دگل نے عدالت کو بتایا کہ ایسی صورت حال میں ثالثی کونسل معاملہ حل کر سکتی ہے۔

بعد ازاں عدالت نے کیس کی مزید سماعت اپریل کے پہلے ہفتے تک ملتوی کر دی۔
