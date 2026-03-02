اسلام آباد:
سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بنچ میں کوٹہ سسٹم کو غیر شرعی قرار دینے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔
جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں پانچ رکنی شریعت اپیلیٹ بنچ نے اپیل پر سماعت کی، جسٹس جمال مندوخیل کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور دگل سے استفسار کیا کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، آپ نے بتانا ہے کہ کوٹہ سسٹم کیسے اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے؟۔
ایڈیشنل اٹارنی جرنل نے کہا کہ آرٹیکل 27 میں واضح کوٹہ سسٹم بیان کیا گیا ہے، اس حوالے سے قانون سازی کا اختیار پارلمنٹ کو ہے۔
جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کوٹہ سسٹم کے 40 سال کا دورانیہ ختم ہوچکا ہے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کوٹہ سسٹم کے دورانیے کو بڑھانے کے حوالے سے قانون سازی ہوچکی ہے۔
جسٹس عرفان سعادت نے کہا کہ آبادی کے تناسب سے کوٹہ سسٹم موجود ہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی صوبوں کی آبادی کے تناسب سے کوٹہ سسٹم پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔
جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آپ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جن صوبوں کی آبادی کم ہے وہ بڑھائیں؟، عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت اپریل کے پہلے ہفتے تک ملتوی کردی۔
سرکار کو سزائیں معاف کرنے کے اختیار کو غیر شرعی قرار دینے کیخلاف وفاق کی اپیل پر سماعت:
دریں اثنا جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر شریعت اپیلیٹ بنچ نے سرکار کو سزائیں معاف کرنے کے اختیار کو غیر شرعی قرار دینے کیخلاف وفاق کی اپیل پر سماعت کی، بنچ میں جسٹس شاہد وحید ،جسٹس عرفان سعادت خان، عالم جج ڈاکٹر خالد مسعود، ڈاکٹر قبلہ ایاز بھی شامل ہیں۔
عالم جج ڈاکٹر خالد مسعود نے کہا کہ اسلام میں سزائیں دو طرح کی ہیں، ایک سزا قرآن میں ہے، جبکہ ایک سزا تعزیر میں ہوتی ہے، تعزیر میں سزا قاضی حالات دیکھ کر طے کرتا ہے۔
جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ایک شخص کیسے درخواست دیکر سرکار کو کہہ سکتا ہے سزا ختم کریں، اگر ایسا ہے تو پھر عدالتوں کو ختم کردیں، جو خود فریق مقدمہ ہو وہ کیسے اپنی سزا ختم کروا سکتا ہے، ایسے میں تو پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔
جسٹس عرفان سعادت خان نے ریمارکس دیے کہ کوئی بھی حکومت یا سرکار اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے کیسے سزا ختم کرسکتی ہے، ہم یہاں اس کیس میں رحم کی اپیل کے خصوصی اختیار کی بات نہیں کر رہے، تعزیر کی بات کر رہے ہیں۔
جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ایک دوسری مثال بھی ہے، ایک شخص کے گھر میں چوری ہوتی ہے تو وہ ازالے کیلئے اسٹیٹ کے پاس جائے گا، بعد میں پتہ چلے اسٹیٹ نے تو کیس ہی واپس لے لیا ہے، جس شخص کے گھر چوری ہوئی پھر وہ انصاف کیلئے کہاں جائے گا؟۔
جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ یہ سن 1989 کے کیسز ہیں، کوشش ہوگی روزانہ کی بنیاد پر کیس سنیں، ہم اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے نہیں منگوا رہے، اگر ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے سے اتفاق نہ کیا تو مناسب نہیں ہوگا، اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، آپ خود اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے تحت تیاری کر لیں۔
ایڈیشنل اٹارنی جنرل راجہ شفقت محمود نے کہا کہ یہ اختیار اب صوبوں کے پاس بھی ہے، عدالت نے کیس کی سماعت اپریل کے پہلے ہفتے تک ملتوی کرتے ہوئے تمام صوبوں اور ایڈووکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری کردیے۔
سید اسلام الدین نے تعزیرات پاکستان کی شق 401،402, اور کرمنل لاء ترمیم ایکٹ 1958 کو شریعت کورٹ میں چیلنج کیا تھا، شریعت کورٹ نے1991 میں فیصلہ دیتے ہوئے متعلقہ شقوں کو غیر شرعی قرار دیا تھا۔ وفاقی حکومت نے 1991 میں فیصلے کیخلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔