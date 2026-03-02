پاکستان کے لیے سعودی عرب سے خام تیل لے کر آنے والا پی این ایس سی کا چارٹر بحری جہاز محفوظ

بحری جہاز آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے

ویب ڈیسک March 02, 2026
سعودی آرامکو ڈرون حملے کے بعد راس تنورا ریفائنری کی بندش کا معاملہ، پاکستان کے لیے سعودی عرب سے خام تیل کے لیے آنے والا پی این ایس سی کا چارٹر بحری جہاز محفوظ ہے۔

ذرائع پی این ایس سی  نے کہا کہ P.ALIKI نامی بحری جہاز یونانی شپنگ کمپنی کی ملکیت ہے، بحری جہاز آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے۔

ذرائع پی این ایس سی کے مطابق جہاز پر خام تیل کی لوڈنگ مکمل ہوچکی ہے، جہاز بندرگاہ سے دور کھلے سمندر میں لنگر انداز ہے، جہاز حملے سے بہت پہلے بندرگاہ سے بھی باہر کھڑا ہے۔

ذرائع پی این ایس سی کے مطابق 150 مختلف جہاز آبنائے ہرمز میں پھنسے ہیں ان میں سے دو پی این ایس سی کے بھی ہیں، پی این ایس سی کی ملکیت آئل ٹینکر کراچی بھی خلیج فارس میں موجود ہے۔

ذرائع پی این ایس سی کے مطابق خام تیل لے کر آنے والا آئل ٹینکر آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے خلیج فارس میں رکا ہوا ہے۔
