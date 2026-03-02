ایرانی پاسداران انقلاب کا نیتن یاہو کے دفتر پر میزائل حملے کا دعویٰ

نیتن یاہو کی قسمت نامعلوم ہے مزید تفصیلات بعد میں فراہم کریں گے، ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز

ویب ڈیسک March 02, 2026
اسرائیلی فورسز کو حزب اللہ کے خلاف کارروائی کے لیے بھیجا جائے گا،نیتن یاہو:فوٹو:فائل
تہران:

تہران : ایران کے اسلامک پاسداران انقلاب گارڈز (آئی آر جی سی ) نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے دفتر پر میزائل حملے کا دعویٰ کیا ہے جس میں نیتن یاہو کے دفتر اور اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر ٹومر بار کی قیام گاہ کو نشانہ بنایا گیا۔

آئی آر جی سی نے اپنے سرکاری خبر رساں ادارے ’’سپاہ نیوز‘‘ پر جاری بیان میں کہا کہ یہ سرپرائز حملے مقامی طور پر تیار کردہ خیبرشکن بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے کیے گئے، نیتن یاہو کی قسمت نامعلوم ہے اور اس حوالے سے مزید تفصیلات بعد میں فراہم کی جائیں گی۔

Iran's IRGC claims attacks on Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's office. pic.twitter.com/qA6JFRkFlB

— China Xinhua News (@XHNews) March 2, 2026

واضح رہے کہ خیبر شکن میزائل کی رونمائی اور آزمائشی لانچ مئی 2023ء میں کی گئی تھی، اس کی مارنے کی صلاحیت دو ہزار کلومیٹر ہے اور یہ 1,500 کلوگرام وزنی وارہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
