ہانیہ عامر کی شادی کی افواہوں پر بھارتی گلوکار بادشاہ کا دلچسپ مشورہ

ہانیہ اور بادشاہ کو اس سے قبل دبئی میں ایک ساتھ خوشگوار لمحات گزارتے دیکھا جاچکا ہے

ویب ڈیسک March 02, 2026
بالی ووڈ کے مشہور گلوکار بادشاہ نے ہانیہ عامر کو ایک دلچسپ مشورہ دیا ہے جو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہورہا ہے۔

پاکستان کی مقبول اداکارہ ہانیہ عامر کو بھارت میں بھی خاصی مقبولیت حاصل ہے۔ ماضی میں وہ متعدد بھارتی شخصیات کے ساتھ تقریبات اور ملاقاتوں میں دکھائی دے چکی ہیں، جن میں معروف گلوکار بادشادہ اور دلجیت دوسانجھ شامل ہیں۔

ہانیہ عامر اس سے قبل ایک بھارتی پنجابی فلم میں بھی کام کر چکی ہیں، تاہم دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کے باعث فنکارانہ تبادلے متاثر ہوئے۔ اس کے باوجود اداکارہ نے اپنی عالمی پہچان برقرار رکھی اور بین الاقوامی مداحوں سے مضبوط رابطہ قائم رکھا۔

حال ہی میں ایک تقریب کے دوران بادشاہ نے ہانیہ عامر کا ذکر کرتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مستقبل میں ہانیہ کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے، بشرطیکہ دونوں ممالک کے درمیان حالات بہتر ہو جائیں۔ یاد رہے کہ دونوں کو اس سے قبل دبئی میں ایک ساتھ خوشگوار لمحات گزارتے بھی دیکھا جا چکا ہے۔

تقریب کے دوران بھارتی گلوکار نے ہانیہ عامر کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی بات کی اور انہیں ایک دوستانہ مشورہ دیا۔ سوشل میڈیا پر اداکارہ کی عاصم اظہر کے ساتھ شادی کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، جس پر تبصرہ کرتے ہوئے بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہانیہ عامر کو اب شادی کر لینی چاہیے۔

بادشاہ کے اس بیان کے بعد مداحوں میں ایک بار پھر ہانیہ عامر کی نجی زندگی سے متعلق چہ مگوئیاں تیز ہوگئی ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر ان کے مداح اس معاملے پر مختلف آراء کا اظہار کر رہے ہیں۔
