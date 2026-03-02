ایران اسرائیل کشیدگی کے اثرات، مشہور اداکارہ دبئی ائیرپورٹ پر پھنس گئیں

دبئی کے قریب میزائل حملوں کے بعد سیکیورٹی خدشات کے پیشِ نظر متعدد پروازیں معطل کر دی گئیں

ویب ڈیسک March 02, 2026
ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث خطے کی فضائی سرگرمیاں متاثر ہوگئی ہیں، جس کے نتیجے میں بھارتی فلم اداکارہ سونل چوہان دبئی ائیرپورٹ پر پھنس گئیں اور انہوں نے وطن واپسی کے لیے بھارتی حکومت سے مدد کی اپیل کردی ہے۔

رپورٹس کے مطابق ایران کی جانب سے دبئی کے قریب میزائل حملوں کے بعد سیکیورٹی خدشات کے پیشِ نظر متعدد پروازیں معطل کر دی گئیں، جس سے وہاں موجود مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس غیر یقینی صورتحال کے باعث کئی افراد کی طرح سونل چوہان بھی ائیرپورٹ پر محصور ہو کر رہ گئی ہیں۔

اداکارہ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے براہِ راست مدد طلب کرتے ہوئے کہا کہ وہ دبئی میں جاری ہنگامی حالات کی وجہ سے پھنس چکی ہیں۔ ان کے مطابق تمام پروازیں منسوخ ہوچکی ہیں اور بھارت واپسی کا کوئی واضح راستہ موجود نہیں، اس لیے وہ محفوظ سفر کےلیے حکومتی رہنمائی اور تعاون کی منتظر ہیں۔

ادھر ایران کی جوابی کارروائیوں کے بعد حفاظتی اقدامات کے طور پر دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور آل مکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈوں کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جس کے باعث ہزاروں مسافروں کے سفری منصوبے متاثر ہوگئے ہیں۔
