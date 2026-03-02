زینڈایا اور ٹام ہالینڈ کی خفیہ شادی؟ اسٹائلسٹ کے دعوے نے مداحوں کو حیران کردیا

’’شادی تو پہلے ہی ہوچکی ہے، آپ لوگ بس اس سے محروم رہ گئے‘‘، لا روچ

ویب ڈیسک March 02, 2026
ہالی ووڈ کے مقبول ستاروں زینڈایا اور ٹام ہالینڈ کی نجی زندگی ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئی ہے، جہاں ایک نئے دعوے نے مداحوں میں چہ مگوئیاں تیز کر دی ہیں کہ شاید یہ جوڑی منگنی کے بعد خفیہ طور پر شادی بھی کرچکی ہے۔

اداکارہ کے معروف اسٹائلسٹ لا روچ نے یکم مارچ کو ایک ایوارڈ تقریب کے دوران گفتگو میں حیران کن انکشاف کیا۔ میڈیا سے غیر رسمی بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ’’شادی تو پہلے ہی ہوچکی ہے، آپ لوگ بس اس سے محروم رہ گئے۔‘‘ رپورٹر کے اظہارِ حیرت پر انہوں نے اپنے بیان کی دوبارہ تصدیق بھی کی اور گفتگو ختم کرکے آگے بڑھ گئے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر مداحوں میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی، تاہم اس جوڑے کے نمائندوں کی جانب سے اب تک اس دعوے کی کوئی باضابطہ تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ مداحوں کی بڑی تعداد نے اس بات کو سراہا کہ دونوں ستارے اپنی نجی زندگی کو میڈیا کی نظروں سے دور رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعض صارفین نے یہ بھی نشاندہی کی کہ زینڈایا حالیہ دنوں میں منگنی کی انگوٹھی کے بجائے سادہ سنہری بینڈ پہنے نظر آئی ہیں، جس سے قیاس آرائیوں کو مزید تقویت ملی۔

یاد رہے کہ زینڈایا اور ٹام ہالینڈ کی پہلی ملاقات 2016 میں فلم ’’اسپائیڈر مین، ہوم کمنگ‘‘ کے سیٹ پر ہوئی تھی۔ جولائی 2021 میں لاس اینجلس میں ایک ساتھ دیکھی جانے والی تصاویر کے بعد ان کے تعلقات کی خبریں سامنے آئیں، جبکہ گزشتہ سال گولڈن گلوب ایوارڈ کے موقع پر زینڈایا کی انگلی میں ہیروں کی انگوٹھی دیکھے جانے کے بعد منگنی کی افواہیں گردش کرنے لگیں، جن کی بعد میں تصدیق بھی سامنے آئی تھی۔

دونوں اداکار اس کے بعد سے اپنے تعلق کو زیادہ تر نجی رکھے ہوئے ہیں، اور یہی خاموشی اب ایک بار پھر ان کی ممکنہ خفیہ شادی کی خبروں کو مزید دلچسپ بنا رہی ہے۔
